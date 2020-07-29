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29.07.2020 07:33
Рубрика: Происшествия

В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом

Текст: Айгуль Камаева

По факту аварии с пассажирским автобусом, произошедшей 28 июля в Салаватском районе, начала проверку прокуратура Башкирии. Представители надзорного ведомства дадут оценку законности оказания услуг по перевозке граждан и грузов, а также соответствию техсостояния транспортных средств требованиям безопасности.

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По данным прокуратуры РБ, пассажирский автобус Ford Transit, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, ехал из села Янгантау в Уфу с 16 пассажирами в салоне. Но на 14 километре трассы Кропачево- Месягутово- Ачит в Салаватском районе водитель грузового автомобиля "MAN" при спуске с горы допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения.

В результате полуприцеп столкнулся с автобусом. Две пассажирки Ford Transit - женщины 49 и 29 лет погибли на место, а шестеро, в том числе восьмилетняя девочка, получили различные травмы. Их увезли в больницу Дуванского района.

Как уточнили в управлении ГИБДД по РБ, авария произошла на опасном повороте в условиях дождя.

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