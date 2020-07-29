В Удмуртии бизнесмена осудили за разбавление бензина для полиции

В Удмуртии осудили бизнесмена, в сети автозаправочных станций которого разбавляли бензин, предназначенный для полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Известно, что предприниматель заключил с МВД по Удмуртии договор и хранил ведомственный бензин на своих АЗС в Ижевске, Кизнерском, Кезском, Якшур-Бодьинском и Воткинском районах и при необходимости заправлял служебные машины полицейских.

Однако, по версии следствия, с сентября 2018 по февраль 2019 года он разбавлял этот бензин различными нефтепродуктами и заправлял служебные авто МВД некачественным топливом. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России "Присвоение или растрата".

Ущерб, причиненный ведомству, оценили в более 2,7 миллиона рублей. Обвиняемый вину признал и ущерб полностью возместил. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком на три года.