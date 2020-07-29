Хоккеист Сорокин пожертвовал больнице в Междуреченске два млн рублей

Подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" голкипер Илья Сорокин, ранее выступавший за московский ЦСКА, перечислил больнице в Междуреченске, Кемеровская область, два миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте администрации Междуреченского городского округа.

Благодаря спонсорской поддержке были приобретены изолирующий бокс-капсула для транспортировки, 53 пульсоксиметра и комплекс для ИФА-тестирования.

Сорокин родом из Междуреченска. Последние шесть лет он выступал за ЦСКА и помог команде выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане.