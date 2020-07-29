Сто лет назад в Омске бушевали эпидемии инфекционных болезней

Эпидемии свирепствовали на планете во все времена. Нередко даже войны уступали им по числу жертв. А в начале ХХ века испанский грипп сократил население планеты по разным оценкам на пятьдесят-сто миллионов человек. Как свидетельствуют историки, до Омска "испанка" тогда не добралась. Однако и без нее холера, тиф и дизентерия оставили неизгладимый след в летописях города, получившего столетие назад статус "самого грязного в Сибири".

Городовой с сулемой

История эпидемий в Сибири началась вместе со строительством Транссибирской железной дороги, до этого шансов быстро распространиться на огромной территории с суровым климатом у микробов просто не было. Настоящим бичом транзитных городов, куда зараженных людей привозили целыми вагонами, стала холера. В 1892-1896 годах ею только в Омске переболели более пяти тысяч человек, почти половина из них скончались. В городе даже пришлось открыть Ольгинский приют, куда принимали сирот умерших жителей и мигрантов.

В 1907-1910 годах холера вновь оккупировала Сибирь.

- Этому способствовала, в частности, аграрная реформа Петра Столыпина. В поисках лучшей доли в Сибирь устремились тысячи крестьянских семей. Одни - в повозках ехали по тракту, оставляя после себя вереницы могил. Другие - в переполненных железнодорожных составах, где инфекция передавалась молниеносно, а умерших выносили едва ли не на каждой станции, - поясняет краевед, член Совета Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории Владимир Панасенков. - В городе спешно начали открывать госпитали, набирать группы сестер милосердия, суля добровольцам тройную оплату (за меньшие деньги рисковать здоровьем и жизнью никто не хотел).

Многие омичи жертвовали на борьбу с эпидемией свои сбережения. А известный в городе мукомол Иван Синичкин отдал под холерную больницу свой дом.

Стремительному распространению болезни сопутствовала жуткая антисанитария. В городе отсутствовала канализация, колодцы соседствовали с помойками. Вода, которую брали из местных непроточных водоемов, была совершенно непригодна для питья.

Городовым раздавали для санобработки сотни флаконов с раствором сулемы (хлорида ртути), однако эта мера не помогла. Полицейские не имели опыта работы с химпрепаратами и могли скорее отравиться ядовитой сулемой, чем сдержать распространение болезни. 4 августа 1910 года газета "Омский телеграф" констатировала начало эпидемии - холерой заразился 791 человек.

Колчака победил тиф?

Первая мировая война многократно увеличила опасность распространения инфекционных болезней. При содействии Красного Креста в Омске открылся госпиталь на сто коек, но это была капля в море.

Многомиллионная армия стала главным источником распространения болезней. Возвращаясь с фронта, солдаты привозили домой целый букет инфекций. Еще одним очагом эпидемий стали лагеря военнопленных - 375 тысяч из них погибли от тифа и оспы в Сибири.

Усугубила ситуацию Гражданская война. В 1918 году в Омск вновь пришла холера, в 1919-м - тиф.

- Стремительному распространению инфекции способствовала невиданная доселе миграция. В период власти адмирала Александра Колчака город был переполнен беженцами, инвалидами, солдатами, аферистами всех мастей. Население выросло втрое. Болезнь не щадила никого. И даже военный режим не мог этому противостоять. Дворы больниц, госпиталей, железнодорожные тупики были буквально завалены телами умерших - хоронить их просто не успевали, - подчеркивает Владимир Панасенков. - Историки полагают, что эпидемия в Омске стала одной из причин поражения Верховного правителя.

Обескровленная болезнями белая армия терпела поражение за поражением. 12 ноября 1919 года адмирал Колчак спешно покинул Омск, но в городе остались 60 тысяч больных и раненых солдат.

ЧК против эпидемии

"На разъезде Куломзино, где помещался неотапливаемый белогвардейский госпиталь, большевики обнаружили 1 500 человек, брошенных на произвол судьбы. 700 из них замерзли", - писали "Известия Омского революционного комитета" в ноябре 1919 года.

Сестрам милосердия, выхаживавшим холерных больных, платили тройную ставку — за меньшие деньги рисковать здоровьем и жизнью никто не хотел. Фото: Исторический архив Омской области

В декабре в Омске ежедневно умирали от инфекций до 200 человек. Впрочем, переполнены были не только омские больницы.

"Вся дорога до самого Красноярска представляла собой сплошное царство сыпного тифа. А смертность от него превысила тридцать процентов", - вспоминал в мемуарах командующий 5-й Красной армии Михаил Тухачевский.

Чтобы противостоять эпидемии, в декабре 1919 года в Новониколаевске (ныне - Новосибирск) была образована Чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом. В результате только в Омске были открыты медучреждения на 22 тысячи коек. Как сообщали местные газеты, чрезвычайные команды "понуждали к трудовой повинности праздных паразитов и разных буржуев" - привлекали их к раздаче бесплатного питания, рытью братских могил. Одеяла и белье для больных реквизировали у горожан.

Но победить эпидемию оказалось сложнее, чем захватить власть. Сначала нужно было навести элементарный порядок - горы нечистот, навоза, трупов лошадей высились в центре Омска и даже на территории штаба рабоче-крестьянской милиции. А привыкшие к антисанитарии жители не только игнорировали призывы содержать улицы в чистоте, но и выливали помои прямо под ноги прохожим.

К концу 1920 года болезни, казалось бы, сошли на нет, но в 1921-1922 годах Омск вновь захлестнули тиф, холера и дизентерия, унесшие жизни тысячи человек. В результате Омская губерния была признана одним из самых неблагополучных санитарно-эпидемиологических регионов Сибири.

Справка "РГ"

В России первая карантинная инструкция появилась в петровские времена в 1712 году, а в 1800-м был издан Устав, вводящий целую систему ограничительных мер и суровых наказаний. Намерение прорваться через карантинный кордон, сокрытие больных, кража зараженных вещей карались лишением всех прав и состояния, высылкой на каторгу в Сибирь и даже смертной казнью.

Кстати

Борцы с эпидемией использовали разные защитные средства. Так, в 1619 году французский медик Шарль де Лорм изготовил "противочумный" костюм, состоящий из длинного плаща, узких штанов, ботинок, перчаток и шляпы. На лицо врачеватель надевал кожаную маску с вшитыми круглыми стеклами для глаз. Длинный клюв набивали лечебными травами, тампонами, пропитанными камфорой или уксусом. При этом лекарь постоянно жевал чеснок, а дотрагивался до больных только с помощью трости. Только в начале 1920-х врачи начали использовать повязки, закрывающие нос и рот.