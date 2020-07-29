- У нас сильно просела веранда, а в комнате по стене поползла очередная трещина. Такое впечатление, что дом заваливается набок, - сетует жилец квартиры N 2 Евгений Ковалев. - В другой комнате потолок держится только на подпорках, которые управляющая компания установила прошлой осенью. У соседей тоже все посыпалось, и ремонтировать бесполезно: в гнилой брус гвоздь забить невозможно.

Бывшее служебное жилье горноспасателей, переданное на баланс городу больше двадцати лет назад, официально признали аварийным и подлежащим сносу лишь в 2018-м, только после вмешательства Общероссийского народного фронта. Оплачивать ремонт, который, впрочем, ничего не решил, жильцы тогда были вынуждены за свой счет. А еще они регулярно платят за услуги не только коммунальщиков, но и экспертов с юристами. Но воз и ныне там.

Когда дом, непригодный для постоянного проживания, будет снесен - по-прежнему большой вопрос. Ведь в программу переселения, рассчитанную на 2019-2025 годы, он не попал, так как получил статус аварийного позже 2017 года.

- Программа, реализуемая регионом вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ, обязательно будет продлена, ведь до 2034 года необходимо расселить все аварийные дома, - сообщила начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Осинников Людмила Баландина. - Так что мы не снимаем с себя обязательств в отношении этого дома и по мере высвобождения помещений в муниципальном жилищном фонде будем их предлагать. Но сейчас такие помещения, соответствующие по площади квартирам в аварийном бараке, в муниципальной собственности отсутствуют. И средств на городскую программу расселения аварийных домов тоже нет - бюджет у нас дотационный. А с заявлениями о предоставлении временного жилья из маневренного фонда (раз уж дом совсем пришел в негодность) к нам никто с Байдукова,7 пока не обращался. Хотя мы предоставляем по спецнайму комнату в общежитии - десять квадратных метров (норма на одного человека - шесть метров), а если надо, то и две комнаты, с санузлом в цоколе. Вот, например, жильцы аварийного дома по улице Ленина коллективно написали заявления на маневренное жилье, когда у них в доме случился пожар. Такие дома расселяются в первую очередь, по предписанию Госжилинспекции. А уже из общежитий (и в городе были такие случаи) люди переселяются в благоустроенные квартиры по договорам социального найма.

По словам Евгения Ковалева, "маневренное" общежитие им не предлагали. А даже если бы и предложили, они с женой и сыном-студентом не согласились бы. Потому что нет ничего более постоянного, чем временное - в десятиметровой комнате с общими удобствами на этаже можно задержаться на долгие годы.

Кстати

Жильцы барака получили ответ из Госжилинспекции на свой запрос по поводу неполадок в системе отопления: компания "Теплоэнерго" закупила теплоизоляционные материалы, и до начала предстоящего отопительного сезона проведет ремонтные работы. Будем надеяться, что мерзнуть этой зимой им нее придется.