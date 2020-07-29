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29.07.2020 08:39
Рубрика: Общество

Житье-бытье на подпорках

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 166(8220)
В кузбасском городе Осинники жильцы аварийного барака, о котором уже писала "РГ" ("Простоит на подпорках", 11.12.19), рискуют оказаться под завалами. Состояние ветхого деревянного дома, построенного еще в 1940-х, продолжает ухудшаться, но перспектива расселения жильцам по-прежнему не светит.
Евгений Ковалев: По стене поползла новая трещина... Фото: Архив Евгения Ковалева Евгений Ковалев: По стене поползла новая трещина... Фото: Архив Евгения Ковалева
Евгений Ковалев: По стене поползла новая трещина... Фото: Архив Евгения Ковалева

- У нас сильно просела веранда, а в комнате по стене поползла очередная трещина. Такое впечатление, что дом заваливается набок, - сетует жилец квартиры N 2 Евгений Ковалев. - В другой комнате потолок держится только на подпорках, которые управляющая компания установила прошлой осенью. У соседей тоже все посыпалось, и ремонтировать бесполезно: в гнилой брус гвоздь забить невозможно.

Бывшее служебное жилье горноспасателей, переданное на баланс городу больше двадцати лет назад, официально признали аварийным и подлежащим сносу лишь в 2018-м, только после вмешательства Общероссийского народного фронта. Оплачивать ремонт, который, впрочем, ничего не решил, жильцы тогда были вынуждены за свой счет. А еще они регулярно платят за услуги не только коммунальщиков, но и экспертов с юристами. Но воз и ныне там.

Фото: Светлана Сибина/РГ
Почему в Омске не расселяют бараки, в которых опасно жить

Когда дом, непригодный для постоянного проживания, будет снесен - по-прежнему большой вопрос. Ведь в программу переселения, рассчитанную на 2019-2025 годы, он не попал, так как получил статус аварийного позже 2017 года.

- Программа, реализуемая регионом вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ, обязательно будет продлена, ведь до 2034 года необходимо расселить все аварийные дома, - сообщила начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Осинников Людмила Баландина. - Так что мы не снимаем с себя обязательств в отношении этого дома и по мере высвобождения помещений в муниципальном жилищном фонде будем их предлагать. Но сейчас такие помещения, соответствующие по площади квартирам в аварийном бараке, в муниципальной собственности отсутствуют. И средств на городскую программу расселения аварийных домов тоже нет - бюджет у нас дотационный. А с заявлениями о предоставлении временного жилья из маневренного фонда (раз уж дом совсем пришел в негодность) к нам никто с Байдукова,7 пока не обращался. Хотя мы предоставляем по спецнайму комнату в общежитии - десять квадратных метров (норма на одного человека - шесть метров), а если надо, то и две комнаты, с санузлом в цоколе. Вот, например, жильцы аварийного дома по улице Ленина коллективно написали заявления на маневренное жилье, когда у них в доме случился пожар. Такие дома расселяются в первую очередь, по предписанию Госжилинспекции. А уже из общежитий (и в городе были такие случаи) люди переселяются в благоустроенные квартиры по договорам социального найма.

По словам Евгения Ковалева, "маневренное" общежитие им не предлагали. А даже если бы и предложили, они с женой и сыном-студентом не согласились бы. Потому что нет ничего более постоянного, чем временное - в десятиметровой комнате с общими удобствами на этаже можно задержаться на долгие годы.

Кстати

Жильцы барака получили ответ из Госжилинспекции на свой запрос по поводу неполадок в системе отопления: компания "Теплоэнерго" закупила теплоизоляционные материалы, и до начала предстоящего отопительного сезона проведет ремонтные работы. Будем надеяться, что мерзнуть этой зимой им нее придется.

В регионах Общество Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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