В Ингушетии нашли заминированный блиндаж убийц росгвардейца

Сотрудники правоохранительных структур нашли замаскированный блиндаж, в котором предположительно укрывались преступники, расстрелявшие во вторник сотрудника Росгвардии Микаила Алиева. Об этом "РГ" сообщил источник в силовых структурах региона.

Бандитское укрытие обнаружили в лесу недалеко от места убийства правоохранителя, причем, преступники установили в нем так называемую растяжку со взрывчаткой.

Стали известны некоторые подробности обстоятельств самого преступления. На росгвардейца напали трое человек. В тот момент, когда по нему открыли стрельбу, он общался с девушкой, стоявшей на обочине дороги.

Получив тяжелейшие ранения, сотрудник правопорядка смог проехать несколько десятков метров и скончался. После этого стрелявшие похитили его табельное оружие. Свидетельница убийства сейчас дает показания следователям.

Микаила Алиева похоронили сегодня на родовом кладбище в Назрановском районе.