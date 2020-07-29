Экс-замначальника УФСИН Петербурга признали виновным в убийстве коллеги

В Петербурге коллегия присяжных признала виновным в убийстве бывшего замначальника городского управления ФСИН Сергея Мойсеенко. Ранее коллегия его полностью оправдала, и это уже второе слушание дела, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

В этот раз позиция присяжных была жесткой. Они не только признали Мойсеенко виновным, но и отметили, что он не заслуживает снисхождения. Также обвинительный вердикт вынесен в отношении предпринимателя Игоря Захарова.

Убийство произошло в марте 2017 года. Жертвой преступления стал подчиненный Мойсеенко.

В СК по Петербургу отмечают: следствие установило, что еще с конца 2016 года Мойсеенко планировал убийство своего коллеги - начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства. На такой план его подтолкнуло то, что подчиненный слишком много знал и мог раскрыть коррупционную деятельность замначальника.

Далее, как говорят в СК по Петербургу, Мойсеенко нашел исполнителя. Также в организации убийства участвовал бизнесмен Игорь Захаров, он, например, передал киллеру пистолет.

В начале марта машина, где находился сотрудник регионального УФСИН была расстреляна. Исполнителя нашли быстро, он приговорен к девяти годам лишения свободы.

Мойсеенко почти сразу после убийства попал в поле зрения правоохранительных органов. В прошлом году его оправдали, впоследствии этот вердикт был отменен Верховным судом, правда, выйти на свободу из изолятора мужчине не удалось, он также проходит обвиняемым по делу о взятках при строительстве новых "Крестов".