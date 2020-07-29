Глава Карелии считает достижимой планку товарооборота с Беларусью в $100 млн

Выпуск в Карелии лесозаготовительной техники с товарным знаком "Амкодор-Онего" глава российского региона Артур Парфенчиков считает "якорным для дальнейшего развития взаимодействия" с белорусскими партнерами.

Продукцию этого совместного предприятия Союзного государства, пояснил он, планируется реализовывать не только на российском, но и на международном рынке. "Это проект европейского масштаба", - заявил глава республики в интервью БЕЛТА по итогам состоявшейся 29 июля в Петрозаводске встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Подчеркнув, что у Петрозаводска и Минска большие экономические перспективы и крепкие гуманитарные связи, Парфенчиков назвал достижимой планку объема взаимного товарооборота в $100 млн в год. "Именно такая цифра ставилась на моей встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 2018 года. Но мы еще находимся только в начале пути к достижению этой цели", - уточнил сказал Артур Парфенчиков.

Власти Карелии, по его словам, заинтересованы и в скорейшей организации авиасообщения с братской страной, напомнив, что белорусы являются третьей по численности этнической группой в этом регионе РФ. "Желающих съездить в Беларусь, особенно в летний период, у нас немало. И у жителей Беларуси появится возможность побывать в Карелии, которая имеет на своей территории множество уникальных туристических объектов".