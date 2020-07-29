Основное условие, которое обязаны соблюдать все предприятия общественного питания и торговли, - регулярная дезинфекция контактных поверхностей. Например, в примерочных должны быть установлены бактерицидные лампы, а предметы одежды необходимо термически обрабатывать после каждой примерки.

Блюда в ресторанах придется выбирать только по такому меню, которое можно продезинфицировать. Предметы сервировки и декоративные украшения использовать запрещено, если материал, из которого они изготовлены, не позволяет обработать их дезинфицирующими средствами. Но зато в залах можно находиться без маски и перчаток - это разрешено также посетителям аквапарков, фитнес-центров и спортзалов, а также маленьким гостям детских игровых комнат. Их разрешили открыть и в кафе, и в торгово-развлекательных центрах. А вот кинотеатры, другие объекты развлечения и фудкорты в ТРЦ пока останутся закрыты. Сохраняется также запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования.

- Временные ограничения продлеваются до 16 августа, - проинформировали в Смольном. - В частности, это касается проведения досуговых, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

При этом простого обещания от бизнеса выполнять все рекомендации - мерить температуру, следить за использованием средств индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию - для возвращения к работе будет недостаточно.

- Возобновление деятельности возможно при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, - уточнили в Смольном.

С понедельника снова разрешено проводить экскурсии - открылись петербургские туроператоры и турагенты. На волне информации о том, что Россия возобновляет международное сообщение, в том числе с любимой многими курортной Турцией, операторы готовятся к ажиотажному спросу. Однако с грустью признают, что всех убытков от туристического сезона - 2020 он не покроет.

- Мы постоянно ведем переговоры с иностранными партнерами, - рассказала корреспонденту "РГ" хозяйка одной из петербургских турфирм Анна Болдырева. - Они тоже несут убытки, поэтому всем приходится искать баланс - как заработать, но при этом не отпугнуть клиентов, у которых денег тоже стало меньше.

Кстати, по данным петербургского управления Роспотребнадзора, введенные в городе ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, положительно сказались на эпидемической ситуации в целом. С начала года заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Петербурге снизилась в два раза.

- Там основной фактор передачи - общепит, - пояснила руководитель отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия. - Приостановление деятельности образовательных учреждений тоже привело к тому, что нет вспышек, очагов кишечных инфекций. Оказало влияние и требование чаще мыть руки.

А как у соседей?

Власти Карелии приняли решение о возобновлении более жесткого карантинного режима, поскольку в регионе нет устойчивого снижения заболеваемости коронавирусом. В регионе снова введен двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы, численность массовых мероприятий сокращена с 50 до 20 человек, а работающим пенсионерам старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 9 августа.

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