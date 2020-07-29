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29.07.2020 19:12
Рубрика: Спорт

ФК "Краснодар" официально объявил о переходе Смольникова

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"

В среду футбольный клуб "Краснодар" официально заявил о подписании контракта с теперь уже экс-игроком питерского "Зенита" Игорем Смольниковым. По информации пресс-службы "быков", защитник будет выступать за южан под номером 28.

"К настоящему моменту все формальности улажены. Игорь Смольников подписал с "Краснодаром" двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон, который вступит в силу 1 августа 2020 года", - говорится в этом сообщении.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
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Представители "черно-зеленых" подчеркивают, что карьера Игоря получила стремительное развитие именно в "Краснодаре", в который он пришел летом 2012 года. Защитник отыграл за "быков" 31 матч, закрепился в основном составе, а примерно через год был куплен петербургским "Зенитом". В 2013-м году он дебютировал и в главной сборной России.

В "Зените" Смольников стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок страны, провел десятки матчей в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы. Однако летом 2020 года срок его трудового соглашения с петербургским клубом истек, и защитник в статусе свободного агента вернулся в "Краснодар".

8 августа Игорю Смольникову исполнится 32 года. В составе сборной России он провел 29 матчей и был участником первенства Европы-2016 во Франции, Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года в России.

"Сине-бело-голубые" благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в "Зените" и желают успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в информации, помещенной сегодня на сайте ФК "Зенит". - В составе сине-бело-голубых Смольников провел 200 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач".

Как уже рассказывала "РГ", Смольников в состоянии усилить состав кубанцев, которым вскоре предстоит старт в первенстве страны и участие в квалификационном турнире за право попадания в групповой турнир Лиги чемпионов. К тому в "Краснодаре" сейчас наблюдается явный дефицит крайних защитников, а Игорь способен действовать на обоих флангах.

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