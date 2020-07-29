В Симферополе многоэтажная застройка подойдет вплотную к набережной

Консервному заводу им. Кирова более 100 лет, когда-то это было крупное предприятие, известное далеко за пределами России, выпускающее консервированные фрукты, овощи, компоты, варенье. В 1990-е годы завод начал приходить в упадок. В 2000-х здесь вместо овощных начали производить рыбные консервы. По словам директора Аллы Якубовой, в 2019 году на собрании акционеров было решено остановить работу предприятия. Сегодня его территория огорожена забором. Благодаря удобному месторасположению (практически в центре города), хорошей транспортной развязке, имеющимся коммуникациям, этот участок сразу приглянулся застройщикам.

На площади в девять гектаров девелопер обещает создать "комфортное городское пространство": современный жилой микрорайон с подземным паркингом, детскими площадками, торгово-офисными зданиями, кафе. На набережной - деревянный амфитеатр для отдыха горожан. Согласно генеральному плану, здесь появятся два социальных объекта - детский сад на 260 мест и организации дополнительного образования (кружки, секции) на 500 мест. Проектная плотность населения - более двух тысяч человек на квадратный километр. Предусмотрены 1500 паркомест в закрытых паркингах и на наземных стоянках.

Горожане обеспокоены тем, как строительство многоэтажек отразится на объекте федерального значения - историко-археологическом музее-заповеднике "Неаполь Скифский", который расположен через дорогу от застраиваемой территории. К тому же в этом районе много карстовых полостей - не опасно ли здесь возводить в таком количестве высотки? Представитель разработчика проекта, архитектор Ахтем Межмединов заверил присутствующих, что строительство не затронет охранную зону памятника. Но при этом он не стал отрицать сложные условия.

- Инженерно-геологические изыскания проведены, здесь высокий уровень грунтовых вод, что значительно усложняет технологию и удорожает строительство, - отметил Ахтем Межмединов.

Жительницу Симферополя Ольгу Овчинникову, как и других горожан, интересовал вопрос: намерен ли застройщик заменить коммуникации или собирается подключить большой жилой массив к старым. Выдержат ли они? К сожалению, это уже стало обычной практикой у крымских строительных компаний. И как результат - из-за перегрузки сетей регулярно происходят поломки и аварии.

"Заказчик получил все предварительные технические условия, которые говорят о достаточной мощности для развития этого объекта. Основные техусловия покажут, что нужно конкретно там сделать, какие мероприятия провести, чтобы весь объект и прилегающая территория функционировали полноценно", - сообщили представители застройщика.

Много споров вызвала застройка берегов Салгира. Симферопольцы считают, что многоэтажки в этом месте ухудшат воздухообменные процессы, концентрация загрязняющих веществ в воздухе возрастет. Ахтем Межмединов заверил, что законодательство не нарушается, в водоохранной зоне и прибрежной полосе допускается строительство капитальных объектов, в том числе жилых домов - но при соблюдении определенных технических регламентов. Также он объяснил, что ливневые стоки будут уходить не в реку, а в центральную канализацию.

Горожане обратили внимание на необходимость строительства в этом районе школы. По проектным расчетам, в жилом массиве будет 280 детей, а в близлежащих школах классы переполнены. Так что через определенное количество лет жители и хрущевок, и современных высоток столкнутся с проблемой. Застройщик парировал, что этот вопрос должен решать город, а представители администрации Симферополя заявили, что по нормативам, исходя из количества населения, школа там не нужна.

Большую дискуссию вызвала и пропускная способность дороги рядом с микрорайоном. По словам жителей домов на улице Воровского, каждый день утром от гостиницы "Москва" образуется огромная пробка, и если добавить сюда еще и прогнозируемые 1,5 тысячи машин жителей нового массива, то транспортный поток в этой части города остановится. Разработчики проекта и в этом случае лишь развели руками, отметив, что это не в их компетенции. А представители администрации опять же ожидаемо ответили, что это не относится к делу и обсуждать здесь транспортную ситуацию не стоит.

Прийти к единому мнению участники слушаний не смогли: кто-то был категорически против жилой застройки и выступал за строительство социальных объектов в этой части города. А кто-то поддержал новый проект, аргументировав тем, что Симферополю нужно жилье. И лучше пусть здесь появится современный микрорайон, чем останется заброшенная территория, на которой собираются сомнительные личности. Теперь все эти мнения администрация должна занести в протокол и передать в горсовет.

Комментарий

Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации "Экология и мир":

- Жители должны быть приближены к природе с помощью парков и скверов. Сохранность долины рек - это забота всех людей, и особенно отцов города. Строительство огромных монстров рядом с набережными я считаю недопустимым, они не вписываются в городской ландшафт и мешают очищению города от загазованности. Реки - это естественный фильтр, который очищает город от смога. Симферополь - город малоэтажной застройки, так человек себя чувствует более комфортно. Разнокалиберная застройка нарушает гармонию городского ансамбля.

Максим Пивоварчик, член Союза архитекторов РК:

- Я считаю, что общественные слушания надо было перенести. Власти не выполнили условие Градостроительного кодекса РФ о том, что все материалы должны были опубликовать предварительно на сайте администрации города. Была дискуссия с проектировщиком, и появились вопросы. Например, чтобы высчитать коэффициент плотности застройки, необходимо на первом этапе определить границы участка. В данном случае речь идет о территории квартала, границы которого ограничены красными линиями и общественными территориями. Но разработчик документации при проектировании нового квартала "прихватил" еще и общественную территорию, в частности, кусок набережной реки Салгир и парка "Мир". Второй момент - отступы от красных линий должны быть не менее пяти метров, но для новой застройки они не соблюдены. Участок завода планировали застроить еще во времена Украины, что было указано в генеральном плане Симферополя. Нарушений функциональной зоны нет - там предусмотрена многоэтажная жилая застройка. Но надо соблюдать установленные ограничения для данного участка.