В Симферополе многоэтажная застройка подойдет вплотную к набережной

Новости

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа 11:54
В Хабаровском крае назначен первый зампред правительства 11:53
В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы 11:33
Про Хана Соло снимут сериал 11:30
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе 11:23
Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет 11:20
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 11:12
Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы 11:07
Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре 11:07
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78% 10:59
Сервис RusPass привлек 5 тысяч путешественников 10:39
В Подмосковье в нарколаборатории обнаружили 24 килограмма мефедрона 10:26
Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на пять млн рублей 10:13
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 11:03

Салгир за забором

В Симферополе многоэтажная застройка подойдет вплотную к набережной
Текст: Юлия Браилова (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 166(8220)
В Симферополе прошли общественные слушания о застройке территории бывшего консервного завода им. Кирова на улице Воровского, расположенного рядом с набережной реки Салгир. Здесь планируют возвести жилые высотки. Но проект вызвал много вопросов и опасений у горожан.
Схема застройки участка набережной Салгира. Фото: Инфографика/ Родион Косенцов Схема застройки участка набережной Салгира. Фото: Инфографика/ Родион Косенцов
Схема застройки участка набережной Салгира. Фото: Инфографика/ Родион Косенцов

Консервному заводу им. Кирова более 100 лет, когда-то это было крупное предприятие, известное далеко за пределами России, выпускающее консервированные фрукты, овощи, компоты, варенье. В 1990-е годы завод начал приходить в упадок. В 2000-х здесь вместо овощных начали производить рыбные консервы. По словам директора Аллы Якубовой, в 2019 году на собрании акционеров было решено остановить работу предприятия. Сегодня его территория огорожена забором. Благодаря удобному месторасположению (практически в центре города), хорошей транспортной развязке, имеющимся коммуникациям, этот участок сразу приглянулся застройщикам.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Симферополе реконструируют часть парка у памятника Екатерине II

На площади в девять гектаров девелопер обещает создать "комфортное городское пространство": современный жилой микрорайон с подземным паркингом, детскими площадками, торгово-офисными зданиями, кафе. На набережной - деревянный амфитеатр для отдыха горожан. Согласно генеральному плану, здесь появятся два социальных объекта - детский сад на 260 мест и организации дополнительного образования (кружки, секции) на 500 мест. Проектная плотность населения - более двух тысяч человек на квадратный километр. Предусмотрены 1500 паркомест в закрытых паркингах и на наземных стоянках.

Горожане обеспокоены тем, как строительство многоэтажек отразится на объекте федерального значения - историко-археологическом музее-заповеднике "Неаполь Скифский", который расположен через дорогу от застраиваемой территории. К тому же в этом районе много карстовых полостей - не опасно ли здесь возводить в таком количестве высотки? Представитель разработчика проекта, архитектор Ахтем Межмединов заверил присутствующих, что строительство не затронет охранную зону памятника. Но при этом он не стал отрицать сложные условия.

- Инженерно-геологические изыскания проведены, здесь высокий уровень грунтовых вод, что значительно усложняет технологию и удорожает строительство, - отметил Ахтем Межмединов.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе зенитную батарею времен войны защитили от застройки

Жительницу Симферополя Ольгу Овчинникову, как и других горожан, интересовал вопрос: намерен ли застройщик заменить коммуникации или собирается подключить большой жилой массив к старым. Выдержат ли они? К сожалению, это уже стало обычной практикой у крымских строительных компаний. И как результат - из-за перегрузки сетей регулярно происходят поломки и аварии.

"Заказчик получил все предварительные технические условия, которые говорят о достаточной мощности для развития этого объекта. Основные техусловия покажут, что нужно конкретно там сделать, какие мероприятия провести, чтобы весь объект и прилегающая территория функционировали полноценно", - сообщили представители застройщика.

Много споров вызвала застройка берегов Салгира. Симферопольцы считают, что многоэтажки в этом месте ухудшат воздухообменные процессы, концентрация загрязняющих веществ в воздухе возрастет. Ахтем Межмединов заверил, что законодательство не нарушается, в водоохранной зоне и прибрежной полосе допускается строительство капитальных объектов, в том числе жилых домов - но при соблюдении определенных технических регламентов. Также он объяснил, что ливневые стоки будут уходить не в реку, а в центральную канализацию.

Горожане обратили внимание на необходимость строительства в этом районе школы. По проектным расчетам, в жилом массиве будет 280 детей, а в близлежащих школах классы переполнены. Так что через определенное количество лет жители и хрущевок, и современных высоток столкнутся с проблемой. Застройщик парировал, что этот вопрос должен решать город, а представители администрации Симферополя заявили, что по нормативам, исходя из количества населения, школа там не нужна.

Фото: Антон Дерябин/РГ
Нижегородских экологов обеспокоила застройка рядом с историческим озером

Большую дискуссию вызвала и пропускная способность дороги рядом с микрорайоном. По словам жителей домов на улице Воровского, каждый день утром от гостиницы "Москва" образуется огромная пробка, и если добавить сюда еще и прогнозируемые 1,5 тысячи машин жителей нового массива, то транспортный поток в этой части города остановится. Разработчики проекта и в этом случае лишь развели руками, отметив, что это не в их компетенции. А представители администрации опять же ожидаемо ответили, что это не относится к делу и обсуждать здесь транспортную ситуацию не стоит.

Прийти к единому мнению участники слушаний не смогли: кто-то был категорически против жилой застройки и выступал за строительство социальных объектов в этой части города. А кто-то поддержал новый проект, аргументировав тем, что Симферополю нужно жилье. И лучше пусть здесь появится современный микрорайон, чем останется заброшенная территория, на которой собираются сомнительные личности. Теперь все эти мнения администрация должна занести в протокол и передать в горсовет.

Комментарий

Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации "Экология и мир":

- Жители должны быть приближены к природе с помощью парков и скверов. Сохранность долины рек - это забота всех людей, и особенно отцов города. Строительство огромных монстров рядом с набережными я считаю недопустимым, они не вписываются в городской ландшафт и мешают очищению города от загазованности. Реки - это естественный фильтр, который очищает город от смога. Симферополь - город малоэтажной застройки, так человек себя чувствует более комфортно. Разнокалиберная застройка нарушает гармонию городского ансамбля.

Максим Пивоварчик, член Союза архитекторов РК:

- Я считаю, что общественные слушания надо было перенести. Власти не выполнили условие Градостроительного кодекса РФ о том, что все материалы должны были опубликовать предварительно на сайте администрации города. Была дискуссия с проектировщиком, и появились вопросы. Например, чтобы высчитать коэффициент плотности застройки, необходимо на первом этапе определить границы участка. В данном случае речь идет о территории квартала, границы которого ограничены красными линиями и общественными территориями. Но разработчик документации при проектировании нового квартала "прихватил" еще и общественную территорию, в частности, кусок набережной реки Салгир и парка "Мир". Второй момент - отступы от красных линий должны быть не менее пяти метров, но для новой застройки они не соблюдены. Участок завода планировали застроить еще во времена Украины, что было указано в генеральном плане Симферополя. Нарушений функциональной зоны нет - там предусмотрена многоэтажная жилая застройка. Но надо соблюдать установленные ограничения для данного участка.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
Пушков поддержал расширение российских санкций
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить