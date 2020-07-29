Суд аннулировал крупный дорожный контракт челябинского экс-губернатора

- Речь идет о контракте на реконструкцию автомобильной дороги Аргаяш - Кулуево - Марксист - Альмеева, заключенном между региональным миндортрансом и компанией "Южуралмост" в 2017 году, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Еще на стадии проведения аукциона стало известно грубых о нарушениях требований законодательства о контрактной системе. В адрес миндортранса было направлено предписание об отмене протокола подведения итогов. Однако заказчик работ его проигнорировал и контракт с "Южуралмостом" все-таки заключил.

Поводом для вмешательства антимонопольщиков стали жалобы двух дорожных компаний на неправомерное отклонение их заявок, из-за которого победу в аукционе одержала компания "Южуралмост". Впоследствии к такому же выводу пришли и суды. Проанализировав состав заявок, они пришли к выводу о наличии в них все необходимой, предусмотренной Законом о контрактной системе информации и указали на "произвольность" их отклонения.

Рассмотрев дело о многомиллионном контракте, арбитражный суд Челябинской области также указал, что у миндортранса Челябинской области не было правовых оснований для завершения аукциона и заключения контракта с "Южуралмостом". Он подтвердил выводы УФАС о том, что действия заказчика работ привели к фактическому устранению добросовестной конкуренции и устранению гласности и прозрачности закупок. А потому вынес решение о ничтожности заключенного контракта и его аннулировании.

Вот только деньги в бюджет уже не вернутся в виду невозможности реституции - возвращения дороги в ее первоначальное состояние. Ремонт проведен, оплачен, и сделать с этим по закону уже ничего нельзя. Возможно лишь привлечь к ответственности виновных. Как пояснили в УФАС, в данном случае за нарушение требований законодательства о контрактной системе три члена аукционной комиссии наказаны 10-тысячным штрафом.

Ранее ФАС возбудила дело о картельном сговоре экс-губернатора Дубровского, миндортранса и компании "Южуралмост", действовавшем, по мнению ведомства, на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 годы.

Первоначально антиомнопольщики заявили о выявленных нарушениях на 29 аукционах на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Впоследствии в суде рассматривалась причастность экс-губернатора к 10 спорным аукционам на сумму в 2,4 миллиарда. Однако представить весомых доказательств его влияния на исходы аукционов, действия чиновников миндортранса и аукционной комиссии не смогли.

В июле этого года Девятый апелляционный арбитражный суд признал недоказанность личной заинтересованности чиновника и устойчивых связей с представителями компании "Южуралмост" и отказал антимнопольщикам в признании картельного сговора.