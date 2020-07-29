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29.07.2020 18:21
Рубрика: Экономика

Выход с поля брони

Туристам вернут деньги за аннулированные туры и номера в гостиницах
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
"Российская газета" публикует постановления правительства, которые дают возможность вернуть деньги за аннулированные из-за пандемии туры и брони в гостиницах или перенести поездки.
Можно полететь в тот же тур, что был отменен, или выбрать совсем другое направление. Фото: AP Можно полететь в тот же тур, что был отменен, или выбрать совсем другое направление. Фото: AP
Можно полететь в тот же тур, что был отменен, или выбрать совсем другое направление. Фото: AP

Новые правила уже начали действовать. По оценке Ассоциации туроператоров России, они затронут не менее 200 тысяч россиян, которые не смогли воспользоваться купленными турами. Нормы распространяются и на зарубежные поездки, на путешествия внутри страны. При этом заказчик должен был оплатить тур полностью или частично не позднее 31 марта.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Аннулировать туры туроператоры начали в марте этого года после того, как стали закрываться зарубежные направления из-за пандемии. По действовавшему тогда порядку туристы имели право потребовать обратно свои деньги, вот только вернуть их туроператоры не могли, так как уже перечислили перевозчикам, отельерам и другим партнерам. Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала туристов по возможности не отменять, а переносить туры на более поздний срок. "Многие туроператоры уже договариваются с путешественниками, планирующими свой будущий отдых, о переносе даты тура по фиксированному на момент покупки курсу валют: он фактически будет ниже, чем при новом бронировании. Нам кажется такой подход очень разумным и выгодным как для туристов, так и для туроператоров", - говорила Догузова.

Позже туроператорам на уровне закона разрешили переносить туры в ситуации пандемии. Принятым постановлением правительства установлены конкретные правила.

Итак, в течение 60 календарных дней с момента вступления постановления в силу, то есть до 22 сентября туроператор обязан направить турагенту или напрямую туристу уведомление о возможности переноса поездки. В случае согласия клиента, туроператор должен предложить ему равнозначный тур, то есть с теми же услугами по перевозке, маршрутом, местом проживания в гостинице той же категории, питанием. Стороны могут по соглашению изменить условия тура, а также договориться о сроках переноса тура. Но услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

Доплачивать за тур в случае повышения его стоимости не придется. А если оплачена была только часть путешествия, то остаток турист внесет исходя из первоначальной цены.

Взамен аннулированного тура компания должна предложить туристу равно­значное путешествие, тур или вернуть деньги до 31 декабря 2021 года

Турист вообще вправе отказаться от переноса поездки. Тогда туроператор должен вернуть деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Но инвалидам, безработным, людям старше 65 лет и тем, кто находится на больничном более двух месяцев, деньги должны вернуть в течение 90 дней с момента подачи заявления.

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Во всех случаях возврата денег туроператор должен будет заплатить проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата.

Переносить туры по соглашению сторон туристы начали еще в апреле. По оценке президента Союза туристических агентств Сергея Голова, к июню около 70% туристов согласились перенести тур. Это был более простой выход из сложившейся ситуации, чем требовать деньги в суде, отметил он.

Туристы также смогут получить обратно деньги за аннулированные брони в российских гостиницах или перенести размещение. Эти правила предусмотрены другим постановлением правительства. Они касаются туристов, которые частично или полностью оплатили номер, но не смогли воспользоваться услугой из-за введенных ограничений. Оплаченная бронь будет действовать в течение полутора лет со дня предыдущего бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года.

Получить деньги за отмененный тур в течение 90 дней могут инвалиды, безработные, а также люди старше 65 лет и те, кто два месяца был на больничном

Доплачивать за номер, даже если его стоимость выросла, не придется. В том случае, когда бронь была оплачена не полностью, остаток турист должен будет заплатить, исходя из первоначальной цены, говорится в документе. Гостиницы, которые откажутся перенести дату размещения, должны будут заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки от стоимости неиспользованного бронирования. Проценты будут начисляться ежедневно с момента подачи заявления до дня возврата денег.

Если клиент откажется от переноса бронирования, ему должны вернуть деньги до 31 декабря 2021 года. Инвалиды, безработные, люди старше 65 лет и те, кто находится на больничном более двух месяцев, смогут получить свои деньги обратно в течение трех месяцев с момента подачи заявления.

Экономика Туризм Комментарии к документам

Эта статья является комментарием к:

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 1073 г. Москва "Об утверждении Положения об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 1078 г. Москва "Об утверждении Положения об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы"

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