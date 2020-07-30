Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 1078 г. Москва "Об утверждении Положения об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы"

В соответствии с пунктом 1 статьи 194 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Положение об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы

1. Настоящее Положение устанавливает особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

"бронирование" - предварительный заказ мест и (или) номеров в гостинице или ином средстве размещения заказчиком (потребителем);

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, заказывающее или приобретающее гостиничные услуги и (или) услуги по временному размещению (проживанию) физических лиц в средстве размещения в пользу потребителя;

"исполнитель" - юридическое лицо (филиал иностранного юридического лица, включенный в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц) или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю гостиничные услуги и (или) услуги по временному размещению (проживанию) физических лиц в средстве размещения;

"потребитель" - физическое лицо, заказывающее или приобретающее и (или) использующее гостиничные услуги и (или) услуги по временному размещению (проживанию) физических лиц в средстве размещения для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Понятия "гостиница", "средство размещения" и "гостиничные услуги" употребляются в настоящем Положении в значениях, определенных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

3. В связи с введением режимов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, исполнитель обеспечивает предоставление гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению (проживанию) физических лиц в средстве размещения (далее - услуги размещения), указанных в бронировании, осуществленном заказчиком (потребителем) до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 1078 "Об утверждении Положения об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы", или равнозначных услуг размещения путем переноса бронирования на более поздний срок, определяемый дополнительно по соглашению между исполнителем и заказчиком (потребителем).

Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 месяцев с даты, на которую заказчиком (потребителем) было осуществлено бронирование, но не позднее 31 декабря 2021 г., а также при условии, что услуги размещения оплачены заказчиком (потребителем) полностью либо частично.

4. В случае принятия решения о предоставлении равнозначных услуг размещения путем переноса бронирования (в том числе если на дату вступления в силу постановления, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Положения, наступили сроки предоставления услуг размещения, указанных в бронировании) исполнитель не позднее 60 календарных дней с даты вступления в силу указанного постановления направляет заказчику (потребителю) уведомление, содержащее обязательство исполнителя по предоставлению заказчику (потребителю) равнозначных услуг размещения в течение 18 месяцев с даты, на которую заказчиком (потребителем) было осуществлено бронирование, но не позднее 31 декабря 2021 г. (далее соответственно - обязательство, срок действия обязательства).

В течение срока действия обязательства исполнитель обязан осуществить оказание равнозначных услуг размещения в согласованные с заказчиком (потребителем) сроки с сохранением цены места и (или) номера в гостинице и (или) ином средстве размещения (далее - средство размещения, номер в средстве размещения).

Под сохранением цены номера в средстве размещения понимается обязанность исполнителя по обеспечению оказания заказчику (потребителю) равнозначных услуг размещения без дополнительной оплаты, в том числе в случае, если стоимость равнозначных услуг размещения на момент их фактического оказания окажется выше цены номера в средстве размещения по состоянию на дату бронирования.

Под равнозначными услугами размещения понимается предоставление исполнителем заказчику (потребителю) услуг размещения, потребительские свойства которых соответствуют ранее осуществленному заказчиком (потребителем) бронированию, в том числе соответствующих услуг питания и других дополнительных услуг, входящих в стоимость номера в средстве размещения, категория гостиничного номера не ниже категории, предусмотренной бронированием (в случае если было осуществлено бронирование места и (или) номера в гостинице).

По соглашению сторон потребительские свойства равнозначных услуг размещения могут быть изменены.

5. В случае отказа заказчика (потребителя) от равнозначных услуг размещения, а также в иных случаях отказа от бронирования по его инициативе или в случае, если заказчик (потребитель) не воспользовался равнозначными услугами размещения до окончания срока действия обязательства, бронирование отменяется и исполнитель осуществляет возврат заказчику (потребителю) уплаченных им при осуществлении бронирования денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г., за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Положения.

6. По требованию потребителя, достигшего возраста 65 лет, либо потребителя, находящегося в трудной жизненной ситуации, наступившей в период действия постановления, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Положения, исполнитель обязан возвратить уплаченную заказчиком (потребителем) за услуги размещения денежную сумму в течение 90 календарных дней с даты предъявления указанного требования, но не позднее 31 декабря 2021 г.

Под трудной жизненной ситуацией потребителя понимается любое из следующих обстоятельств:

наличие у потребителя инвалидности, подтвержденной в установленном порядке;

временная нетрудоспособность потребителя сроком более 2 месяцев подряд;

регистрация потребителя в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы.

7. В случае если на дату вступления в силу постановления, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Положения, наступил срок оказания услуг размещения, предусмотренный бронированием, и исполнителем не направлено уведомление, предусмотренное пунктом 4 настоящего Положения, исполнитель осуществляет возврат заказчику (потребителю) уплаченных им при осуществлении бронирования денежных сумм не позднее 31 декабря 2020 г.

8. Исполнитель при осуществлении возврата заказчику (потребителю) уплаченных им при бронировании денежных сумм в случаях, предусмотренных пунктами 5 - 7 настоящего Положения, обязан уплатить заказчику (потребителю) проценты за пользование денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вступления силу постановления, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Положения, за каждый календарный день пользования. Проценты начисляются со дня предъявления заказчиком (потребителем) соответствующего требования до дня возврата заказчику (потребителю) уплаченных им при бронировании денежных сумм.