Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС.

В российском МИД подтвердили, что видели заявление украинской стороны. Ее вернули Киеву "без рассмотрения в соответствии со сложившейся практикой". В Москве напомнили, что Россия устраивает праздничные мероприятия, не согласуя их с иностранными государствами.

Напомним, что ранее Украина даже обратилась с жалобой лично генсеку ООН в связи с празднованием дня ВМФ РФ в Севастополе. До этого украинцы были недовольны проведением в Крыму парада со случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.