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29.07.2020 11:42
Рубрика: Экономика

Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России

Текст: Александр Проценко
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россиянам будет начисляться кэшбек за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей. Ростуризм объяснил, на каких условиях казна вернет часть стоимости таких путешествий.
Летний отдых на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Летний отдых на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Летний отдых на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Во-первых, тур или проживание в гостинице должны составлять не менее пяти дней и четырех ночей. Причем, оплачивать путешествие нужно только в интернете на странице туроператора или гостиницы. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны. К тому же, государственная субсидия (кешбэк) на покупку туров и гостиничных услуг по России предоставляется только при использовании карт платежной системы "Мир" во время оплаты.

Фото: iStock
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"Минимальный размер стоимости путешествия или пакет проживания - 25 000 рублей, - добавили в Ростуризме. - При стоимости путешествия менее 24 999 рублей государственная субсидия не выплачивается".

Ростуризм подчеркнул, что в программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны. Но в Крыму программа станет доступна лишь с октября.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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