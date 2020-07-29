Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России

Во-первых, тур или проживание в гостинице должны составлять не менее пяти дней и четырех ночей. Причем, оплачивать путешествие нужно только в интернете на странице туроператора или гостиницы. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны. К тому же, государственная субсидия (кешбэк) на покупку туров и гостиничных услуг по России предоставляется только при использовании карт платежной системы "Мир" во время оплаты.

"Минимальный размер стоимости путешествия или пакет проживания - 25 000 рублей, - добавили в Ростуризме. - При стоимости путешествия менее 24 999 рублей государственная субсидия не выплачивается".

Ростуризм подчеркнул, что в программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны. Но в Крыму программа станет доступна лишь с октября.