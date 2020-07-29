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29.07.2020 19:02
Рубрика: Легковые авто

Слепой из Канады прозрел и купил желтый суперкар

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Майкл Шикеровский из канадской провинции Альберта родился с патологией зрения, с которой о получении водительских можно не помышлять.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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К 44 годам Майкл научился прекрасно справляться со своим недугом, создал крепкую семью, завел троих детей. Казалось, все будет идти своим чередом, но надежду обрести полноценное зрение Майкл не оставил. И когда в 2019 году одна из офтальмологических клиник в Калифорнии объявила о поиске добровольцев для испытаний экспериментальной методики лечения, Майкл откликнулся. Новая методика сработала. Счастью Майкла не было предела, и он немедленно занялся подготовкой к сдаче экзамена на получение водительских прав. Испытание он выдержал с первой же попытки и еще прежде, чем получил заветное удостоверение, купил свой первый собственный автомобиль - новенький с иголочки спорткар Chevrolet Corvette ярко-желтого цвета.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Для Альберты с ее суровыми зимами, горными ландшафтами и основанном на добыче руды и лесозаготовке хозяйством такой выбор автомобиля крайне нетипичен, но внимание, которое неизменно приковывает автомобиль, Майкл принимает с улыбкой. "[Водить самому] это чувство свободы, возможность отправиться туда, куда тебе надо и когда надо, - делится он впечатлением от обретенного навыка. - На прошлой неделе я поехал с сыном на рыбалку, с дочерью - за мороженным. В первый раз сам. Это невероятно".

#Chevrolet