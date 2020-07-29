Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов

Предварительные слушания по делу актера Михаила Ефремова перенесены на 30 июля. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, причина переноса - в неявке адвокатов Ефремова.

При этом самого актера, который находится под домашним арестом, сотрудники ФСИН сегодня доставили в суд. Журналисты у здания суда спросили его, почему он не признает вину, но Ефремов не стал отвечать на этот вопрос.

Ефремова обвиняют по статье 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Сам актер вначале признал вину и даже выступил с открытым покаянным видеообращением. Однако позже адвокат Эльман Пашаев заявил о непризнании вины Ефремовым, но не пояснил сути своего заявления. Отказался актер с адвокатом и от суда в особом порядке.