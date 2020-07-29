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29.07.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Смолов готовится к новому сезону вместе с "Локомотивом"

Текст: Максим Домчев
Нападающий Федор Смолов присоединился к "Локомотиву", который начал подготовку к новому сезону.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Футбольный клуб "Локомотив" начал подготовку к новому сезону чемпионата России по футболу. Как сообщает официальный сайт клуба, футболисты "Локомотива" заселились на базу в Баковке.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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"К основному составу присоединился Фёдор Смолов, который вернулся из аренды в "Сельте", а также большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Чёрный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, нападающий Агеев", - говорится в сообщении клуба.

За "Локомотив" Смолов выступает с 2018 года. За это время он провел 48 матчей, в которых забил 11 голов. В концовке нынешнего сезона он на правах аренды выступал за "Сельту", в которой за 14 матчей забил два гола - по одному в ворота "Реала" и "Барселоны". Однако испанский клуб решил не выкупать игрока у "Локомотива".

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