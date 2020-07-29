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29.07.2020 18:02
Рубрика: В мире

США выведут из Германии почти 12 тысяч военных

Текст: Екатерина Забродина

Шеф Пентагона Марк Эспер объявил новые подробности плана по сокращению военного контингента в Германии. По данным главы минобороны, с территории ФРГ ожидается вывод 11 900 американских солдат из армейских и военно-воздушных подразделений, передает NBC News. Ранее официальные лица США озвучивали меньшую цифру - 9500 военнослужащих.

Фото: Gettyimages
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Источники Reuters в Пентагоне объясняют расхождения уточненными данными по численности нынешнего американского контингента. Это 36 с лишним тысяч военных, расквартированных на базах США в Германии. При этом собеседник агентства признает: их передислокация, объявленная уже к осени, на деле "может занять годы и обойтись американской казне в миллиарды долларов". Большинство военных - 6500 человек - вернутся в Соединенные Штаты, еще 5400 солдат "переведут на территорию других стран НАТО, где уже есть американское присутствие". Предполагается, что речь идет, в первую очередь, об Италии и Бельгии. Хотя, как известно, в Польше надеются принять у себя часть контингента. По словам Эспера, вывод войск из Германии начнется как можно скорее "исходя из логистических возможностей". Возможно, первые шаги будут сделаны уже "в течение ближайших недель".

Напомним, кандидат в президенты от демократов Джо Байден ранее пообещал, что в случае своей победы на выборах в октябре пересмотрит решение Дональда Трампа.

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