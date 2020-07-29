Ученые опровергли связь между занятием музыкой и успехами в обучении

Обучение музыке не оказывает положительного влияния на когнитивные навыки детей, такие как память и успеваемость в школе. К такому выводу пришли ученые Джованни Сала из Университета здравоохранения Фуджита (Япония), и Фернан Гобе из Лондонской школы экономики и политических наук, их исследование опубликовано в журнале Memory & Cognition, сообщается на портале EurekAlert. Вместе с тем ряд предыдущих исследований на эту тему показали противоречивые результаты: где-то отмечалось позитивное влияние музыки на способность усваивать новый материал, где-то влияние признавалось незначительным или нулевым.

Авторы повторно проанализировали данные 54 предыдущих исследований, проведенных в период с 1986 по 2019 годы, охватившие почти семь тысяч детей. Они обнаружили, что обучение музыке, по-видимому, неэффективно, если ставится цель улучшения когнитивных или академических навыков, независимо от их типа (вербальные, невербальные, связанные со скоростью работы с информацией и т.д.), возраста учеников и продолжительности занятий музыкой.

По всей видимости, дело в том, как именно проводились предыдущие исследования. Более качественные с точки зрения дизайна работы, где использовали группу активного контроля - детей, которые вместо музыки изучали другой навык (например, танцы, спорт), не показали влияния музыкального образования на познавательную или академическую успеваемость. Небольшие эффекты обнаруживались в случаях, когда контрольная группа отсутствовала или участники разных групп не были подобраны полностью случайным образом.

- Наше исследование показывает, что распространенная идея о том, что "музыка делает детей умнее", неверна, - отметил Джованни Сала. - Оптимизм исследователей в этом отношении кажется неоправданными и может быть связан с неправильным толкованием предыдущих эмпирических данных.

По его словам, при обучении музыке мозг тренируется, но распространяется это именно на способность к музыке, а не, допустим, к математике.

- Обучение музыке, тем не менее, может быть полезным для детей, например, с точки зрения улучшения социальных навыков или повышения самооценки. Некоторые элементы, такие как арифметическая нотация, могут использоваться для облегчения обучения в других дисциплинах, - отметил в свою очередь Фернан Гобе.

Авторы также предупреждают, что было проведено слишком мало исследований, чтобы прийти к окончательному выводу о возможных положительных эффектах музыкального образования на когнитивные способности.