Toyota пообещала удвоить пробег электромобилей к 2025 году

Твердотельные аккумуляторы считаются на сегодня самой перспективной технологией в мобильной электротехнике. В несколько раз более высокая плотность энергии по сравнению с применяемыми сегодня литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами, полная зарядка за считанные минуты, низкая зависимость от температуры окружающей среды, больший срок службы - широкое применение твердотельных аккумуляторов обещает впечатляющий рывок в экономике и технике. Для электромобилей это попросту решение всех проблем.

Об изысканиях в разработке технологии производства твердотельных аккумуляторов в последние годы сообщали многие компании от гиганта Samsung до стартапа Fisker. Ведет свои исследования и Toyota. В интервью изданию Automotive News вице-президент компании Кейдзи Каита сообщил, что их специалисты уже изготовили полностью функциональные прототипы твердотельнных аккумуляторов на основе серы.

Аккумуляторы имеют форму плит размером с ученическую тетрадь, и от 0 до 100% заряда способны пополнять за 15 минут. Изготовлены они были специально к летней олимпиаде в Токио, которую из-за пандемии коронавирусной инфекции в итоге перенесли на 2021 год. Повод обязывал выполнить задачу, не соизмеряя ее с ценой, а эффективная технология промышленного производства, как отметил Кейдзи Каита, остается одной из главных проблем на пути их широкого применения.

Другая проблема - изготовленные прототипы аккумуляторов слишком хрупкие. Однако топ-менеджер выразил уверенность, что вскоре решение проблем будет найдено, и уже к 2025 году Toyota начнет предлагать электромобили с твердотельными аккумуляторами на рынке.