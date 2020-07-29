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29.07.2020 18:46
Рубрика: Легковые авто

Toyota пообещала удвоить пробег электромобилей к 2025 году

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Твердотельные аккумуляторы считаются на сегодня самой перспективной технологией в мобильной электротехнике. В несколько раз более высокая плотность энергии по сравнению с применяемыми сегодня литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами, полная зарядка за считанные минуты, низкая зависимость от температуры окружающей среды, больший срок службы - широкое применение твердотельных аккумуляторов обещает впечатляющий рывок в экономике и технике. Для электромобилей это попросту решение всех проблем.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Об изысканиях в разработке технологии производства твердотельных аккумуляторов в последние годы сообщали многие компании от гиганта Samsung до стартапа Fisker. Ведет свои исследования и Toyota. В интервью изданию Automotive News вице-президент компании Кейдзи Каита сообщил, что их специалисты уже изготовили полностью функциональные прототипы твердотельнных аккумуляторов на основе серы.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Аккумуляторы имеют форму плит размером с ученическую тетрадь, и от 0 до 100% заряда способны пополнять за 15 минут. Изготовлены они были специально к летней олимпиаде в Токио, которую из-за пандемии коронавирусной инфекции в итоге перенесли на 2021 год. Повод обязывал выполнить задачу, не соизмеряя ее с ценой, а эффективная технология промышленного производства, как отметил Кейдзи Каита, остается одной из главных проблем на пути их широкого применения.

Другая проблема - изготовленные прототипы аккумуляторов слишком хрупкие. Однако топ-менеджер выразил уверенность, что вскоре решение проблем будет найдено, и уже к 2025 году Toyota начнет предлагать электромобили с твердотельными аккумуляторами на рынке.

#Toyota