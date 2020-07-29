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29.07.2020 11:21
Рубрика: Общество

Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса

Текст: Оксана Грибанова

Девятилетняя жительница Флориды (США) Кимору Линум, которую врачи ошибочно отправили домой лечиться от простуды, скончалась во сне. Вскрытие показало, что в организме ребенка присутствует коронавирусная инфекция, передают зарубежные СМИ.

Сообщается, что Кимору показали врачам после того, как у ребенка температура тела начала держаться в районе 37,8.

Фото: iStock
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В результате медицинского осмотра у ребенка "диагностировали" ОРВИ и отправили лечиться домой. При этом не был проведен тест на коронавирус.

В течение следующих двух дней девочка почувствовала себя лучше и отправилась на улицу играть со сверстниками. Однако с прогулки ребенок вернулся с жалобами на сильную усталость и попросился в постель. По словам матери Кимору, разбудить дочь ей не удалось.

Согласно последним данным, в США за прошедшие сутки от коронавируса скончались более 1300 человек. До этого столь высокая смертность от COVID-19 фиксировалась в стране в конце весны, во время вспышки заболеваемости в штате Нью-Йорк.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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