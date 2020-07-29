Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса

Девятилетняя жительница Флориды (США) Кимору Линум, которую врачи ошибочно отправили домой лечиться от простуды, скончалась во сне. Вскрытие показало, что в организме ребенка присутствует коронавирусная инфекция, передают зарубежные СМИ.

Сообщается, что Кимору показали врачам после того, как у ребенка температура тела начала держаться в районе 37,8.

В результате медицинского осмотра у ребенка "диагностировали" ОРВИ и отправили лечиться домой. При этом не был проведен тест на коронавирус.

В течение следующих двух дней девочка почувствовала себя лучше и отправилась на улицу играть со сверстниками. Однако с прогулки ребенок вернулся с жалобами на сильную усталость и попросился в постель. По словам матери Кимору, разбудить дочь ей не удалось.

Согласно последним данным, в США за прошедшие сутки от коронавируса скончались более 1300 человек. До этого столь высокая смертность от COVID-19 фиксировалась в стране в конце весны, во время вспышки заболеваемости в штате Нью-Йорк.