В Госдуме ответили на обвинения в адрес России в фейках о COVID-19

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал причину публикации в американских изданиях информации о якобы причастности российской разведки к распространению дезинформации о коронавирусе.

Ранее СМИ США (Associated Press и New York Times) сообщили, что бывшие сотрудники ГРУ якобы размещают фейки, пытаясь повлиять на ход выборов американского президента в ноябре.

Это "очередной фейк и вброс перед предстоящими в ноябре выборами 46-го президента Соединенных Штатов", заявил Слуцкий журналистам. - Обе партии, в том числе через СМИ, разыгрывают "внешнюю карту". Республиканцы назначили ответственным за провал национальной системы здравоохранения Китай, демократы по-прежнему упорно продолжают культивировать мифы о вмешательстве России во внутриполитические процессы США.

По оценке Слуцкого, и те, и другие выдают желаемое за действительное, чтобы оправдать собственные просчеты и поражения, а также снять с себя ответственность за развернувшийся кризис в стране.

- Естественно, все эти публикации - полнейшая чушь, - добавил парламентарий. - Россия наоборот оказывала максимальную помощь во время борьбы с коронавирусом иностранным государствам, в числе которых были и США. Мы не занимается "дезинформацией". В этом гораздо больше преуспели наши американские партнеры, абсолютно беспочвенно заявляя на весь мир о мифической "российской угрозе".