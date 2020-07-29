В Москве завершено расследование нападения на людей в храме

Следственное управлением Управление внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 и 213 УК РФ.

Напомним, злоумышленник вошел в алтарь храма и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали нападавшего.

Ирина Волк рассказала, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ужу направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.