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Рубрика: Происшествия

В Москве завершено расследование нападения на людей в храме

Текст: Михаил Фалалеев
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о завершении расследования нашумевшего нападения в храме святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице.

Следственное управлением Управление внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 и 213 УК РФ.

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Напомним, злоумышленник вошел в алтарь храма и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали нападавшего.

Ирина Волк рассказала, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ужу направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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