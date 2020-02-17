МВД опубликовало видео нападения мужчины с ножом на прихожан храма

Пресс-центр МВД России опубликовал видео, на котором запечатлено резонансное преступление, совершенное 16 февраля в одном из столичных храмов. Инцидент произошел в православном храме на Бакунинской улице, 26-летний мужчина с ножом напал на прихожан.

Злоумышленник днем вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца, напомнили в пресс-центре МВД России. Там он нанес ножевые ранения двоим присутствующим в храме мужчинам. Другие прихожане задержали нападавшего, помешав ему скрыться до приезда полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. Они задержали 26-летнего жителя Липецка, у которого изъяли нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Впоследствии исследование показало, что в изъятом пакетике находится марихуана.

По факту произошедшего органом дознания ОМВД России по Басманному району столичного главка МВД России было возбуждено и в настоящий момент расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ - 213-й "хулиганство" и 116-й "побои".

Позднее, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в связи с общественной значимостью уголовное дело передали от дознавателя в следственное управление УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве. "Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следствие намерено в ближайшее время обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала полковник Волк.