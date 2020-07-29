В регионах выросла активность кандидатов и партий на выборах

Почти во всех регионах завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в органы государственной власти. Об этом на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Кроме того, она объявила старт подачи заявлений для "мобильных избирателей" и участников дистанционного голосования.

Одним из новшеств стал удобный способ сбора подписей через портал госуслуг - такую возможность в качестве эксперимента получили кандидаты на выборах в Чувашской Республике, Пермском крае и Челябинской области. Как рассказала Памфилова, в общей сложности они собрали электронным способом более семи тысяч подписей в свою поддержку, и ни одна из них не была признана недостоверной или недействительной. Глава ЦИК подчеркнула, что механизм оказался востребованным, но в него в дальнейшем могут быть внесены технические коррективы.

Практически во всех регионах, где идут кампании по выборам в органы госвласти, завершается прием документов. Так, на довыборах депутатов Госдумы данный процесс в среду финишировал. На четыре вакантных места выдвинут 31 кандидат от девяти партий. Как уточнила глава ЦИК, на момент заседания зарегистрировано 12 из них. Довыборы пройдут в одномандатных округах в Ярославской, Курской, Пензенской областях и Татарстане. В Ярославской и Курской областях голосовать можно будет и дистанционно - по интернету. Как сказала Памфилова, прием заявлений стартовал в среду на портале госуслуг и продлится до 8 сентября.

На выборах губернаторов прием документов завершен везде, кроме Ростовской области, где их можно сдать до пятницы. В 18 регионах выдвинулись 147 кандидатов от 24 партий, пока зарегистрированы всего 18, сообщила Элла Памфилова. Главной причиной она назвала муниципальный фильтр - ЦИК предлагал его снизить, но не во всех регионах откликнулись. Там, где фильтр высокий, необходимо "сделать все возможное, чтобы максимально конкурентно прошли выборы", призвала глава комиссии.

Число выдвиженцев на выборах глав регионов в этом году заметно выше, чем в прошлом - 147 против 122, отметил на пресс-конференции директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Он обратил внимание, что активно участвуют как парламентские, так и непарламентские партии. Растет и число партий, которые намерены бороться за места в региональных заксобраниях, - суммарно в 11 регионах своих кандидатов выдвинули 27 партий. "Участвует целый ряд новых партий", - сказал он.

На пост губернатора в 18 регионах выдвинулись 147 кандидатов

Избирателям дадут два дополнительных дня, чтобы сделать выбор - к основному дню 13 сентября добавят 11-е и 12-е. Памфилова обратила внимание, что это нормальная мировая практика, а сами партии могут контролировать процесс, направляя наблюдателей. Она также сообщила, что с 29 июля начат прием заявлений от граждан о желании проголосовать не по месту прописки, а на удобном участке в рамках механизма "Мобильный избиратель". Заявления принимаются вплоть до 8 сентября.