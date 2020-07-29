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29.07.2020 04:41
Рубрика: Дороги

Повысится стоимость проезда по платным дорогам

Российская газета - Неделя № 166 (8220)
С 28 июля на платных участках дорог, обслуживаемых госкомпанией "Автодор", начинают действовать сезонные тарифы. Об этом говорится в сообщении госкомпании.
Фото: Денис Кузнецов/ РГ Фото: Денис Кузнецов/ РГ
Фото: Денис Кузнецов/ РГ

Так, на дороге М11 "Нева" проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (с 58-го по 684-й километр) без транспондера в будний день будет стоить 1610 рублей, с транспондером "Автодор - Платные Дороги" - 991 рубль.

Фото: iStock
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Для участников программы лояльности стоимость путешествия с учетом максимальной скидки в 15% может снизиться до 842,35 рубля. На головном участке трассы от Москвы до Солнечногорска, который эксплуатирует Северо-Западная концессионная компания, стоимость проезда повысилась с 1 июля. Максимально проезд подорожал на отрезке от МКАД до Солнечногорска. Сейчас для легковых автомобилей при проезде без транспондера и скидок он стоит 750 рублей.

На М3 "Украина" тариф повышается с учетом пределов уровня инфляции. Кроме того, временные границы действия дневного и ночного тарифов переносятся на час назад, то есть расчет дневного тарифа будет идти не с 7 часов утра, а с 6 часов.