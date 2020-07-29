В России выставили на продажу названную "догонялкой" КГБ "Волгу"

Редкий автомобиль ГАЗ-24 "Волга" появился в продаже на портале частных объявлений. За него просят 2,3 млн рублей.

Речь идет об одном из 244-х экземпляров, оснащенных 8-цилиндровым мотором объемом 5,5 литра. В народе такие машины называли "догонялкой" КГБ - они были способны выполнять преследование преступников, которыми приходилось заниматься спецслужбам.

"Заводской оригинальный автомобиль, технически абсолютно исправный и обслуженный, хранится в теплом гараже, все системы работают в штатном режиме. Все номерные агрегаты оригинальные с завода, шильды и таблички на месте, машина стоит на учете", - рассказал продавец.

Он добавил, что такие автомобили - ГАЗ-24-34 - выпускали не серийно, а штучно по "чайковским" технологиям. От "Чайки" машине достался и V8 мощностью 195 л.с., который работает в паре с 3-диапазонным "автоматом".

За 28 лет машине довелось поработать на государство - пробег составляет 57 тысяч километров. Но ее состояние близко к идеальному. Во-первых, обслуживалась она, понятно, в спецгаражах, во-вторых, хранилась в тепле. А в-третьих, изначально была сделана не так, как прочие "Волги". "Сначала на кузов наносили слой олова, потом покрывали несколькими слоями лакокрасочного покрытия с промежуточными полировками", - говорится в объявлении.

Как отмечает нашедший объявление "Мотор", у ГАЗ-24-34 были и другие преимущества относительно обычной "двадцатичетверки". В частности, у нее усиленная подвеска, гидроусилитель руля с отдельным рабочим цилиндром и утолщенный стабилизатор поперечной устойчивости. На некоторые машины ставили передние дисковые тормоза уже от ГАЗ-3102.