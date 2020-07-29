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29.07.2020 09:48
Рубрика: Авто

В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили

Текст: Александр Проценко
Минпромторг России намерен по примеру стран Евросоюза внедрить в России массовую установку на автомобили алкозамков, способных блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве, на котором в очередной раз обсуждался такой проект.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта идея обсуждается в российских ведомствах с 2013 года, но конкретных документов пока не разработано. Нет даже ясности, оснащать ли такими алкозамками все автомобили, эксплуатирующиеся в России, или ставить их на машины лишь после уличения водителей в употреблении алкоголя за рулем.

Фото: iStock
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Тем временем в Евросоюзе уже приняли закон, согласно которому с 2022 года все транспортные средства, произведенные на его территории, должны быть оборудованы алкозамками.

Теперь и российский Минпромторг намерен, как минимум, создать систему поощрения автопроизводителей, которые начнут производить и устанавливать на собираемые в России автомашины алкозамки отечественного производства. В перспективе для подобных приборов разработают специальные стандарты и обяжут к регулярным проверкам.