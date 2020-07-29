В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили

Эта идея обсуждается в российских ведомствах с 2013 года, но конкретных документов пока не разработано. Нет даже ясности, оснащать ли такими алкозамками все автомобили, эксплуатирующиеся в России, или ставить их на машины лишь после уличения водителей в употреблении алкоголя за рулем.

Тем временем в Евросоюзе уже приняли закон, согласно которому с 2022 года все транспортные средства, произведенные на его территории, должны быть оборудованы алкозамками.

Теперь и российский Минпромторг намерен, как минимум, создать систему поощрения автопроизводителей, которые начнут производить и устанавливать на собираемые в России автомашины алкозамки отечественного производства. В перспективе для подобных приборов разработают специальные стандарты и обяжут к регулярным проверкам.