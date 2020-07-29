В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс прививок от COVID-19 на уровне 50-60 долларов (25-30 долларов за дозу). Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения. Один из источников издания отметил, что запрашиваемая компанией сумма вызывает трудности в переговорах, "учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены", цитирует ТАСС.

Так, американская компания Pfizer и немецкая BioNTtech, заключившие на прошлой неделе соглашение с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская AstraZeneca - в 3-4 доллара.

Ранее первые итоги тестирования вакцины компании Moderna опубликовало издание New England Journal of Medicine. Отмечалось, что у участников первого этапа клинических испытаний выявлено усиление иммунитета на ранней стадии. В понедельник Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний своего препарата.