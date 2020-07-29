Видео: джип спас мотоциклиста от наезда экскаватора

До самой своей смерти мотоциклист, герой этого видео, больше не сможет спокойно сидеть спиной к трассе с оживленным движением и будет вздрагивать при внезапном громком звуке. И будет ставить свечки за здоровье владельца белого джипа, который спас ему жизнь ценой своего автомобиля.

ДТП произошло на федеральной трассе в индийском штате Керала на юго-западе страны. Мчавшийся по шоссе экскаватор по непонятной причине внезапно резко свернул вправо (в Индии левостороннее движение) и вот-вот должен был врезаться навесным отвалом в стоявшего на обочине мотоциклиста. Тот на свою беду отвернулся в сторону и летящий на него трактор он увидел слишком поздно. На то, чтобы завести мотоцикл или слезть с него и убежать, времени уже не было.

И когда до трагедии оставались считанные метры и доли секунды, по всем законам Болливуда на помощь пришел супергерой.

На этот раз он был в виде белого джипа, который ехал по встречной полосе и в который врезался экскаватор за секунду до наезда до мотоциклиста. Удар был так силен, что внедорожник развернуло и он капотом легонько ударил мотоциклиста. К счастью, он уже был к этому готов и отделался сравнительно легкими ушибами. Владелец джипа и его пассажиры тоже не пострадали, а вот водитель экскаватора попал в больницу с целым букетом мелких травм. Что стало причиной аварии - неисправность машины или человеческий фактор - пока не выяснилось.