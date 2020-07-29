В России поставили под сомнение право мотоциклистов лавировать между рядами

Геннадий Васильев, писатель, бард, Красноярск:

- По-человечески я затянутых в кожу шлемоносцев понимаю: молодость, скорость, адреналин. Как автомобилист, не скрою, опасаюсь. Однако с поддержкой парламентской инициативы спешить бы не стал. Для того чтобы узаконить очередной запрет, большого ума не надо. К тому же можно и дров наломать. В общем, хотелось бы предварительно ознакомиться с деталями предложения.

Оксана Аникеева, риелтор, Воронеж:

- Я не боюсь мотоциклистов, больше за них боюсь. Любое ограничение - палка о двух концах. Если поставить мотоциклы в один ряд с автомобилями, это приведет к увеличению пробок. Если еще сильнее закрутить гайки, байкеры пересядут в автомобили и места на дороге станет еще меньше.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

- Мотоцикл более опасен для мотоциклиста, чем для других участников дорожного движения. Обычно глаз водителя выхватывает привычные объекты в виде пешехода или автомобиля, а мотоциклисты часто попадают в "слепую зону". Отсюда и частые ДТП с их участием. Что касается запрета лавировать между машинами в ряду, встает вопрос, как это контролировать?

Денис Манафов, инженер, Тамбов:

- Я опасаюсь байкеров. Имея автомобиль изрядных габаритов с массой 2,1 тонны, я не всегда могу заметить мотоциклиста на дороге - особенно если он совершает маневр "шашки". Выход вижу в выделении им специальных полос на скоростных магистралях, запрете на совершение маневров на полосах шириной менее четырех метров и повышении заметности мотоциклов на трассе: использовании светоотражающей одежды, желтых габаритных огней или мерцающих ходовых огней для привлечения внимания других водителей.

Игорь Павловский, главный редактор DP.RU (электронная версия газеты "Деловой Петербург"):

- Предложение штрафовать достаточно безграмотно. К примеру, что такое "опасная езда"? Кто это будет оценивать? А если мотоцикл в пробке двигается примерно со скоростью 7-10 километров в час, аккуратно объезжая машины? Если мы хотим снизить смертность на дорогах, то необходимо прежде всего пересмотреть систему получения прав на управление мотоциклом. И выдавать их с 26 лет, как в Польше, к примеру.

Владимир Алфимов, руководитель мотошколы "I.Ride", Минск:

- Сам езжу за рулем мотоцикла. И когда вижу в зеркало другого мотоциклиста, стараюсь сместиться по своей полосе и пропустить его. Дело в том, что культура вождения сейчас очень низкая. И многие горячие головы пытаются в междурядье ехать со значительным превышением разумной скорости. За это нужно строго наказывать. А вообще, я бы больше боялся на дороге автомобилистов, которые во время движения разговаривают по телефону, пишут сообщения…

Александр Герасимов, директор частного таксопарка, Ростов-на-Дону:

- Наверное, стал пожилым занудой, но они, байкеры, как правило, создают аварийные ситуации. Не соблюдают правила движения, особенно в пробках и на светофорах. Могут проехать по тротуарам и неожиданно вынырнуть на дороге. В случае ДТП, как правило, виновным признают водителя автомобиля.

Анна Лазаревич, риелтор, Минский район:

- Опасаюсь. Чтобы мотоциклиста не покалечить. Мне-то в автомобиле что? Один мой неосторожный маневр - и он может остаться инвалидом или еще хуже, а мне с этим потом жить...