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29.07.2020 12:41
Рубрика: В мире

ВОЗ: Вьетнамский штамм коронавируса не отличается от других

Текст: Марина Алешина
Всемирная организация здравоохранения предостерегла от паники в связи с сообщениями о "более агрессивном" штамме коронавируса, обнаруженного на днях во Вьетнаме. По данным ВОЗ, он не отличается по степени заразности или опасности от типов вируса, которые выявлены в других странах мира.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса

Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель отделения ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк. При этом господин Парк признал, что вирус, вызывающий COVID-19, в июле продолжал мутировать. При этом его штамм, зарегистрированный на вьетнамском курорте Дананг, "похож" на остальные. Ранее власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из Дананга. По всей стране более 15 тысяч человек отправлены в обсервации. Местные вирусологи утверждают, что в стране выявлен новый тип коронавируса, который здесь ранее не встречался.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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