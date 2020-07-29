ВОЗ: Вьетнамский штамм коронавируса не отличается от других

Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель отделения ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк. При этом господин Парк признал, что вирус, вызывающий COVID-19, в июле продолжал мутировать. При этом его штамм, зарегистрированный на вьетнамском курорте Дананг, "похож" на остальные. Ранее власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из Дананга. По всей стране более 15 тысяч человек отправлены в обсервации. Местные вирусологи утверждают, что в стране выявлен новый тип коронавируса, который здесь ранее не встречался.