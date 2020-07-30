Автоперевозчики попросили Банк России снизить тариф на страхование

Автоперевозчики просят пересмотреть завышенные, по их мнению, тарифы на страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров (ОСГОП).

В письме на имя зампреда Банка России Владимира Чистюхина (с копией ознакомилась "РГ") уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов попросил пересмотреть методику, чтобы размер премий был экономически более обоснованным.

Бизнес-омбудсмену на тарифы пожаловался Союз ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей "Регионы". По действующей сейчас методике микропредприятия платят за страховку до 38 тысяч рублей в год на одно транспортное средство, тогда как у крупных перевозчиков выходит около 20 тысяч рублей в год, пояснил "РГ" председатель правления организации Олег Куксов.

Тариф определяется в зависимости от количества пассажиров по правилам, утвержденным правительством 30 декабря 2012 года. Определять число пассажиров можно на основе статистических данных, которые малые предприятия могут предоставлять в добровольном порядке или расчетно, исходя из количества мест для сидения в автобусе. Но страховщики стали запрещать малым предприятиям применять статистические данные, а расчетное количество пассажиров оказывается существенно выше, чем реальное число перевезенных, сетуют в Союзе. Переговоры с Национальным союзом страховщиков ответственности (НССО) ни к чему не привели.

Если бы удалось пересмотреть методику расчета тарифа, микропредприятия могли бы снизить свой платеж за страховку до 20-25 тысяч рублей в год, говорит Куксов. Для пассажиров билет хоть немного, но был бы дешевле.

В Банке России сообщили, что получили письмо и изучают его. НССО не ответило на запрос "РГ".

По оценкам экспертов, сейчас рынок ОСГОП составляет около 2,5 млрд рублей, а ежегодные выплаты по страховым случаям около 500 млн рублей.

По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, вопрос можно решить иначе. "Только менять стоит не методику расчета тарифа, а заключать дополнительные соглашения. Проще в договоре указывать меньше транспортных средств, чем пересчитывать количество перевезенных пассажиров", - говорит он. Если из 20 автобусов 19 простаивают, то и страховать нужно один автобус. Когда пассажиропоток начнет восстанавливаться, можно будет подключать к договору и другие автобусы, указывает он.