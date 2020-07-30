Бразилия 1 августа откроет границы для туристов

Иностранные туристы смогут вернуться в Бразилию уже в августе, но только авиационным транспортом и с медицинской страховкой на руках. Соответствующее постановление правительства опубликовано 29 июля поздно вечером.

Документ разрешает иностранцам пересекать бразильскую границу в любом международном аэропорту, кроме воздушных ворот, расположенных в штатах Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Рио-Гранде-ду-Сул и Токантинс, где ситуация с распространением коронавируса все еще остается сложной. Въезд в страну сухопутным и морским транспортом запрещен на ближайший месяц.

"Иностранный гражданин, въезжающий в страну с целью краткосрочного пребывания до 90 дней, должен предоставить транспортной компании до посадки на борт подтверждение приобретения им медицинской страховки, действующей на территории Бразилии на протяжении всей поездки", - говорится в постановлении. В документе отдельно подчеркивается, что в случае отсутствия медстраховки миграционные власти могут запретить иностранному туристу въезд в страну.

Первые ограничительные меры на въезд в Бразилию для иностранцев из-за стремительного распространения COVID-19 были введены еще в конце марта.

Каждый месяц правительство публиковало декрет, продлевающий их срок. Запрет, в первую очередь, был направлен на ограничение турпотока и не касался иностранцев - обладателей долгосрочных рабочих и научных виз, прибывающих в страну авиатранспортом.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 29 июля, в стране выявлено 2,55 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых 1,8 миллиона человек уже выздоровели, более 90 тысяч скончались от COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 69 тысяч новых случаев заражения, 1,6 тысячи погибли.

Несмотря на достаточно высокие ежесуточные показатели заболеваемости и смертности от коронавируса, ситуация с этим заболеванием в стране постепенно стабилизируется. Бразилия вышла на плато, хотя небольшой ежесуточный прирост новых случаев продолжает наблюдаться в ряде регионов. А в штатах Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, Рорайма, Рио-Гранде-ду-Сул, Санта-Катарина и Токантинс продолжается, хоть и медленный, рост смертности.