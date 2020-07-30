Что будет с рублем после заседания ФРС США

Антон Покатович, экономист "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":

- В ходе заседания Федрезерва инвесторы получили сигнал о готовности монетарных властей к расширению мер поддержки, и это может поддержать риск-аппетиты инвесторов. В то же время увеличение такого рода монетарной поддержки рынков и экономики будет выступать в пользу усиления давления на американскую валюту. Полагаем, что в ближайшей перспективе доллар может продолжить умеренное ослабление, однако заметим, что формат данного ослабления будет весьма далек от какой-либо формы "обвала" долларовой валюты.

Также обращаем внимание на тот факт, что после импульса роста риск-аппетитов от расширения монетарной поддержки рынков от ФРС, в более дальней перспективе риски возвращения рыночного оптимизма к коррекции сохраняются. Наиболее тревожным плоскостями остаются непрекращающийся рост числа новых заражений COVID-19 по всему миру, а также новый виток напряженности в отношениях США и Китая. Полагаем, что в случае выхода опасений инвесторов в отношении реализации данных рисков на первый план долларовая валюта может весьма быстро отыграть значительную часть потерь, возобновив тем самым давление на валюты emerging markets.

Ожидаем, что как в ближайшее время, так и в августе в целом рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению. В перспективе августа ожидаем, что курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,5-74 рублей за доллар, ослабление к 75 и ниже при ухудшении, например, санкционного фона по России также не может исключаться, курс рубля к евро может формироваться в диапазоне 82-86. По нашим оценкам, на конец года курс рубля к доллару может сформироваться вблизи уровней 71 (+/-2).

На наш взгляд, расширение монетарной поддержки от ФРС и возможный последующий рост аппетитов к покупке риска вряд ли станут достаточными драйверами для возвращения курса рубля к уверенному укреплению.

Давление на рубль может усиливаться в случае коррекции рыночного оптимизма как из-за вирусной проблематики, так и из-за новых витков эскалации в отношениях США и Китая. Заметим, что основным риском для рублевого курса, на наш взгляд, остается геополитика - санкционная риторика в отношении России может ужесточаться, а с приближением выборов в США вероятность реализации новых санкционных рестрикций в отношении России также может возрастать. В пользу рублевого ослабления в августе и далее по году продолжат выступать и такие факторы, как дальнейшее ослабление счета текущих операций, а также вектор дальнейшего движения ключевой ставки, которая, по нашим оценкам, может продолжить снижение.