"ЕР" выступила за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, согласно существующим школьным стандартам (ФГОС), иностранный язык должен был стать непременным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Но теперь эту норму планируются отменить. Инициатором таких изменений выступила партия "Единая Россия".

"Мы провели сотни площадок в каждом из 85 регионов страны. Приглашали родителей, педагогов, экспертов сферы образования, представителей учащихся. Все они сошлись во мнении, что система образования пока не готова к такому шагу, - рассказала член президиума Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова. - В учебных заведениях нет возможности обеспечить образовательный процесс в предлагаемые сроки. Отсутствуют учителя. А если они и есть, то как правило, это совместители. Нет необходимого оборудования и средств на его закупку. За счет каких денег должен проходить ЕГЭ? Они не предусмотрены бюджетом".

Если не изменить существующие школьные стандарты, то в 2022 году выпускники 11-х классов - примерно 700-800 тысяч человек - должны будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. И это уже в дополнение к русскому языку и математике.

Однако представители родительского и экспертного сообщества выступили резко против данных нововведений: далеко не все школы готовы к ним. Проблема получила резонанс именно благодаря ее широкому обсуждению с общественниками и экспертным сообществом, которое организовала "Единая Россия".

"Если ввести иностранный язык как обязательный ЕГЭ прямо сейчас, половина выпускников рискует просто остаться без школьного аттестата - они получат "двойки" по этому предмету, - рассказала "Российской газете" Алена Аршинова. - Нужно всегда следовать принципу: сначала создать все условия для получения качественных знаний по предмету, причем не только в отдельных крупных городах, но по всей стране - и в малых городах, и в селах. И только после того, как будут созданы все условия, будут учителя, будет техническая оснащенность, можно будет спрашивать обязательный результат по этому предмету".

В итоге Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранному языку для школьников в 2022 году и подготовило проект приказа, согласно которому обязательная государственная итоговая аттестация по иностранному языку будет исключена из ФГОС среднего образования.

Однако в Минпросвещения сообщили, что иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые школьники сдают по собственному выбору. По словам Алены Аршиновой, сегодня только около 10% детей выбирают для сдачи на экзаменах иностранный язык.

"У нас была единая согласованная позиция и мы добились того, чтобы она была услышана", - резюмировала депутат.

Кстати, как ранее сообщала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, в школах не хватает порядка 15% учителей. Значительная часть из них - преподаватели иностранных языков. Для сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне В-2, который включает в себя способность устно изъясняться, общаться не только на бытовые, но и на специфические темы. Но к обязательному экзамену в 2022 году система образования пока не готова.

- Иностранные языки - важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться, - прокомментировали документ в Минпросвещения. - Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку. При этом он по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору. Отмечаем, что данный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.

Кроме того, в рамках федерального партийного проекта "Новая школа" "Единая Россия" предлагает министерству просвещения заменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку на иную форму проверки знаний (итоговую контрольную работу или всероссийскую проверочную работу), не влияющую на получение аттестата.