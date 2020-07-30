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30.07.2020 18:10
Рубрика: Легковые авто

GM показал на видео электрический Hummer

Текст: Михаил Азнавуров

General Motors показал внедорожники Hummer третьего десятилетия. Напомним, под возвращенным на рынок именем "Hummer" готовятся столь же броские внедорожники, как в начале 2000-х, но на чистой электрической тяге.

Итак, GM презентовал короткий видеоролик, анонсирующий официальную презентацию нового Hummer наступающей осенью. Прием заявок с символическим авансом, как сейчас принято в автоиндустрии, будет открыт сразу же после презентации. Но поставки машин начнутся примерно год спустя.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Что за зверь? Полноразмерный внедорожник (показанный, кстати, впервые) и пикап с двухрядной кабиной. Внешность не разочарует ни поклонников старых Hummer, ни просто любителей выделяться в на дороге: массивный высоко посаженный кузов с "правильной" для бездорожья геометрией, коротким высоким капотом, горизонтальной крышей и низким остеклением. Последнее, кстати, прежде было большой головной болью владельцев Hummer из-за чудовищно плохой обзорности вокруг.

С этим будет покончено, у электро-Hummer будет система из камер кругового обзора с высоким разрешением Ultra Vision. Но много вертеть головой и не потребуется, продвинутый адаптивный круиз-контроль Super Cruise и видит дорожную обстановку лучше, и маршрут выстроит оптимально, и предупредит всегда своевременно. И как у идеологически близких аналогов Ford Bronco и Jeep Wrangler, у Hummer будет крыша, составленная из панелей, превращающая его в кабриолет, пикап и внедорожник.

Фото: Пресс-служба Tesla
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Приводить в движение Hummer будут четыре электромотора - по одному на колесо - с суммарной мощностью около 1000 л.с. и умопомрачительной тягой более 15000 Нм! Тяговая батарея в максимальном исполнении вдвое больше того, что может предложить сегодня Tesla. Не надо волноваться, обещана и сверхбыстрая зарядка. Анонсированы два варианта исполнения (пока не ясно чего) - Adrenaline Mode и Crab Mode.

Hummer не имеет того резонанса, которым прокатился по миру Tesla Cybertruck, но по край мере GM не играет с потребителями в бесплодные обещания, демонстрируя продукт в том виде, каком он никогда не будет выпущен, и не выстраивает замкнутую экосистему, в которой весь сервис завязан исключительно на производителя, подобно Apple. А чей продукт в итоге окажется удачнее, покажет время.