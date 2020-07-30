Новости

Петербургский участковый спас прохожую, упавшую в Крюков канал 19:49
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 19:42
Петербургского депутата Романа Коваля задержали за взятку 19:36
Посол РФ прокомментировал ситуацию с задержанными в Беларуси россиянами 19:32
Разработан проект развития национальной гарантийной системы поддержки МСП 19:27
В Москве из-за повреждения газопровода семь домов остались без газа 19:18
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело 19:14
В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы 18:59
Россию не включили в список стран на отмену запрета на въезд в ЕС 18:49
Штаб Трампа: Твит президента о переносе выборов был риторическим 18:22
СМИ: Семак может уйти с поста главного тренера "Зенита" 18:21
На МЦД откроют 14 новых станций 18:14
ФСБ передала музею в Сочи 111 уникальных старинных предметов 18:11
На Тверской улице в Москве полностью перекроют движение на два дня 17:42
Движение в Москве ограничат из-за проведения полумарафона 2 августа 17:28
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19 17:26
Собянин: Москва потеряет на коронавирусе 500 миллиардов 17:17
День Москвы может пройти без массовых торжеств 17:04
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 16:58
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу 16:56
МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы 16:25
ВВП США во II квартале сократился на рекордные 32,9 процента 16:18
Названа цена на новый Lada Largus Cross Quest 16:14
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала с космодрома в США 16:13
Адвокат опровергла участие тещи в расчленении рэпера 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 19:47
Рубрика: Спорт

Уходят от погони

На Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас попробуют продолжить победную серию "Мерседеса"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
Сезон "Формулы-1" продолжится в пятницу в Великобритании. На автодроме "Сильверстоун" состоятся сразу две гонки - 2 и 9 августа.
На трассе "Сильверстоун" хочет прибавить и попасть в очковую зону российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят. Фото: EPA На трассе "Сильверстоун" хочет прибавить и попасть в очковую зону российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят. Фото: EPA
На трассе "Сильверстоун" хочет прибавить и попасть в очковую зону российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят. Фото: EPA

Пока на трассе вне зависимости от ее территориального расположения хозяйничают пилоты "Мерседеса". Первый этап в сезоне - Гран-при Австрии - выиграл финн Валттери Боттас. Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон там же, на "Ред Булл Ринге", одержал победу на Гран-при Штирии, а потом обновил рекорд на автодроме "Хунгароринг", выиграв Гран-при Венгрии в восьмой раз. Хэмилтон также повторил достижение Михаэля Шумахера, который восемь раз побеждал во Франции.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Квят отказался становиться на колено на Гран-при Штирии

В погоню за "Мерседесом" активно включился голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". В дебютной гонке он, к сожалению, сошел с трассы, но потом доехал до двух призовых мест - второго и третьего соответственно. В личном зачете лидирует Хэмилтон (63), пять очков ему уступает напарник Валттери Боттас. Ферстаппен отстает на 30 очков.

Но руководитель "Мерседеса" Тото Вольф уверен, что Макс представляет реальную опасность.

- Я никогда не чувствую себя комфортно, когда сезон так начинается, - цитирует Вольфа Auto Motor und Sport. - Позади только три гонки. Если мы проиграем один из следующих этапов, а Ферстаппен победит, шансы в чемпионате фактически будут равными.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: гонка в пустыне закончилась для внедорожника эффектным кувырком

Что касается российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята, то он смог попасть в очковую зону только на Гран-при Штирии, финишировав десятым. В Венгрии он был 12-м и собирается поднажать на газ в Великобритании.

- Пока еще немного трудно выявить сильные и слабые стороны нашей машины. Мы все еще работаем, я и инженеры, над поиском базовых настроек, с которых можно начинать работу на каждой гонке, - приводит слова Квята пресс-служба "Альфа Таури". - В целом я был доволен гоночным темпом, но в квалификации в Будапеште я был не так доволен машиной. Но мы думаем, что знаем, в чем было дело, и планируем попробовать кое-что другое в "Сильверстоун" и посмотреть, прибавим ли мы. Я доволен тем, как складывались воскресенья, но если мы сможем стартовать примерно с десятого места, то это сделает жизнь намного проще и позволит нам проводить сильные гонки. Посмотрим, сможем ли мы выжать больше из одного круга.

Между тем

Организаторы "Формулы-1" отказались от проведения в текущем сезоне Гран-при США, Бразилии и Мексики из-за ситуации с коронавирусом в этих странах. Таким образом, официально утвержденный календарь будет состоять из 13 этапов. Уже состоялись две гонки в австрийском Шпильберге (5 и 12 июля) и одна в Будапеште (19 июля). Также запланированы гонки в британском Сильверстоуне (2 и 9 августа), испанской "Барселоне" (16 августа), бельгийском Спа (30 августа), итальянских Монце (6 сентября) и Тоскане (13 сентября), Сочи (27 сентября), немецком Нюрнберге (11 октября), португальском Портимане (25 октября) и итальянской Имоле (1 ноября).

Спорт Формула-1

Главное сегодня

Правительство РФ упростит получение субсидий на оплату ЖКУ
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19
Юлия Липницкая впервые показала свою дочь
Тренер Макгрегора предложил подготовить Илона Маска к бою с Джонни Деппом