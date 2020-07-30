Сезон "Формулы-1" продолжится в пятницу в Великобритании. На автодроме "Сильверстоун" состоятся сразу две гонки - 2 и 9 августа.

Пока на трассе вне зависимости от ее территориального расположения хозяйничают пилоты "Мерседеса". Первый этап в сезоне - Гран-при Австрии - выиграл финн Валттери Боттас. Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон там же, на "Ред Булл Ринге", одержал победу на Гран-при Штирии, а потом обновил рекорд на автодроме "Хунгароринг", выиграв Гран-при Венгрии в восьмой раз. Хэмилтон также повторил достижение Михаэля Шумахера, который восемь раз побеждал во Франции.

В погоню за "Мерседесом" активно включился голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". В дебютной гонке он, к сожалению, сошел с трассы, но потом доехал до двух призовых мест - второго и третьего соответственно. В личном зачете лидирует Хэмилтон (63), пять очков ему уступает напарник Валттери Боттас. Ферстаппен отстает на 30 очков.

Но руководитель "Мерседеса" Тото Вольф уверен, что Макс представляет реальную опасность.

- Я никогда не чувствую себя комфортно, когда сезон так начинается, - цитирует Вольфа Auto Motor und Sport. - Позади только три гонки. Если мы проиграем один из следующих этапов, а Ферстаппен победит, шансы в чемпионате фактически будут равными.

Что касается российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята, то он смог попасть в очковую зону только на Гран-при Штирии, финишировав десятым. В Венгрии он был 12-м и собирается поднажать на газ в Великобритании.

- Пока еще немного трудно выявить сильные и слабые стороны нашей машины. Мы все еще работаем, я и инженеры, над поиском базовых настроек, с которых можно начинать работу на каждой гонке, - приводит слова Квята пресс-служба "Альфа Таури". - В целом я был доволен гоночным темпом, но в квалификации в Будапеште я был не так доволен машиной. Но мы думаем, что знаем, в чем было дело, и планируем попробовать кое-что другое в "Сильверстоун" и посмотреть, прибавим ли мы. Я доволен тем, как складывались воскресенья, но если мы сможем стартовать примерно с десятого места, то это сделает жизнь намного проще и позволит нам проводить сильные гонки. Посмотрим, сможем ли мы выжать больше из одного круга.

Между тем

Организаторы "Формулы-1" отказались от проведения в текущем сезоне Гран-при США, Бразилии и Мексики из-за ситуации с коронавирусом в этих странах. Таким образом, официально утвержденный календарь будет состоять из 13 этапов. Уже состоялись две гонки в австрийском Шпильберге (5 и 12 июля) и одна в Будапеште (19 июля). Также запланированы гонки в британском Сильверстоуне (2 и 9 августа), испанской "Барселоне" (16 августа), бельгийском Спа (30 августа), итальянских Монце (6 сентября) и Тоскане (13 сентября), Сочи (27 сентября), немецком Нюрнберге (11 октября), португальском Портимане (25 октября) и итальянской Имоле (1 ноября).