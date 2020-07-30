В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая предложения и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (письмо от 27 июля 2020 года № 01-03/5924), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.2.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.2.1. Оказания стоматологических услуг, за исключением случаев оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме по полису обязательного медицинского страхования, в том числе оказания стоматологической помощи маломобильным гражданам в неотложной форме на дому, обеспечив завершение случаев лечения пациентов при оказании услуг по терапевтической и хирургической стоматологии.".

1.2. Абзацы второй, шестой подпункта 31.2 пункта 31 признать утратившими силу.

1.3. В пункте 32 слова "Нефтеюганский район, Советский район, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский район и Сургутский район" заменить словами "Советский район, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский район".

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 мая 2020 года № 58 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







