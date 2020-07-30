Кабмин подготовил распоряжение о плановой работе медучреждений в регионах

Правительство подготовило распоряжение о возобновлении плановой работы федеральных медицинских учреждений в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе заседания кабмина он напомнил о прошедшем накануне совещании президента по эпидемиологической обстановке в стране. "Был дан ряд поручений, по которым правительство уже начало работу", - заметил премьер.

На совещании глава государства говорил о необходимости принятия взвешенных решений при постепенной отмене ограничений. "Именно так мы действовали, принимая решение о поэтапном восстановлении плановой работы медицинских учреждений, где были развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом", - сказал Михаил Мишустин.

Речь идет о медицинских организациях федеральных органов власти и вузов, военных госпиталях, а также частных клиниках.

На первом этапе было принято решение о восстановлении деятельности федеральных организаций в Москве, сейчас на очереди другие регионы. "Соответствующее распоряжение правительства подготовлено", - заявил премьер-министр.

Однако он обратил особое внимание на то, что решение о восстановлении работы таких медучреждений должно приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионе и по согласованию с губернатором. Мишустин напомнил слова президента - резерв коек должен быть обязательно сохранен. И при этом в каждом таком регионе важно скорректировать процедуру маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус или с уже подтвержденным диагнозом, отметил он.