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30.07.2020 11:18
Рубрика: Культура

Как TikTok стал главным экспертом по детской литературе

Текст: Наталья Лебедева
Вопрос "Что и как читать детям?" сродни главным вопросам отечественной литературы "Кто виноват?" и "Что делать?". Кто виноват, что ребенок не читает, вопрошают родители, косо поглядывая друг на друга и укоризненно уставившись на учителя литературы. Что сделать, чтобы зачитал, - ищут мамочки чудодейственную пилюлю, мечтая о том, что ребенок сам запишется в библиотеку и раз в неделю будет приносить оттуда аккуратную стопочку книжек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так что же читают наши дети? Готовы ли издательства удовлетворить запросы юных читателей? Наконец, как выбрать идеальную детскую книгу? Ответы на эти вопросы знают специалисты по детской литературе, критики и филологи, ставшие участниками круглого стола "Чаепитие с литературными критиками", приуроченного к Всероссийской акции в поддержку книги и чтения "Книжные сезоны. #Сказка в книжном".

Фото: Eamonn M. McCormack/Getty Images
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Книгоиздание попало в список отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Но читатели - не филантропы, чтобы просто так тратить деньги на книги, а значит детским издательствам нужно предложить то, что захочется купить. И они сделали ставку на образовательную и познавательную литературу для малышей и младших школьников.

Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского университета (МГПУ), скорее бы предложила сделать акцент на летнем чтении, хотя логика издательств ей тоже понятна.

- Это последствия карантинного дистанционного обучения на дому. Когда обучение свалилось на плечи родителей, очевидно, что они стали искать дополнительные материалы и скупать образовательную литературу, - объясняет она.

Коллегу поддержала старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина, напомнив, что у нас и до пандемии покупательская способность тех, кто покупает книги для детей, была невысока, а обучалки-разивалки для самых маленьких купят в любом случае. Если не мама, то уже заботливые бабушки и дедушки постараются.

И действительно, когда доходы родителей резко падают, выбирая между красочной, качественно изданной художественной книгой и той, что позиционирует себя как полезная, скорее всего, предпочтение отдадут именно последней.

Но это выбор взрослых. А что же дети? Они в силу возраста и способностей пытаются лавировать между тем, что надо и тем, что хочется. Список летнего чтения и настойчивые пожелания родителей постоянно соперничают с произведениями, которые в тренде у сверстников.

- Дети и так "объелись" учебой, они хотят снимать ролики для TikTok и читать то, что модно. А родители ничего не смыслят в TikTok и настаивают на книгах, которые читали сами, - вступилась за детей мама, а также кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, литературный обозреватель Наталья Ломыкина.

Фото: iStock
В библиотеках спрячут под ключ книги с маркировкой "18+"

- Хочу вас предостеречь: соцсети, тот же Facebook и TikTok, - это коммерческие компании, которые в первую очередь обслуживают тех, кто имеет внушительные рекламные бюджеты. Поэтому меня не всегда радуют те коммерческие книжные продукты, которые отыскивает там моя дочь, - возразил шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель.

Примирила всех Екатерина Асонова, предложив вообще оставить детей в покое и не навязывать им свой читательский опыт.

- Мои дети выросли в избыточно читательской среде. С двух-трех лет они ходили со мной по библиотекам и книжным ярмаркам, и пока мама была занята - читали все, до чего могли дотянуться. Будут ли они читать и что именно - всецело зависит от взрослых. А потом они вырастают и наполняют свой мир тем, что им интересно. Повлиять на это вы уже не сможете, - подчеркнула она.

Главным навигатором по книжному миру уже давно стали соцсети. И если подростки погружаются в мир TikTok, то родители штудируют популярные блоги "мамочек", ставшие экспертами во всем, начиная от смеси для кормления и кончая детской литературой. А профессиональные библиографы вдруг оказались никому не нужны.

- Произошел откат к обезличенности: о книгах говорят все, а фактически никто. Мы не знаем, что это за человек, какие у него критерии, купил бы он сам эти книги своим детям, - описывает современную рекомендательную библиографию литературный критик и редактор издательства "Волчок" Алексей Копейкин.

Неудивительно, что место профессионалов заняли любители, которые не стесняются своей литературной невежественности и не боятся ругать и критиковать. По мнению Копейкина, современным профессиональным изданиям как раз очень не хватает качественных отрицательных рецензий.

За литературных обозревателей в один голос вступились Михаил Визель и Наталья Ломыкина, напомнив, что их задача рекомендовать и говорить о том, что достойно. Плохое и распиаренное и так все найдут и прочитают, а если вдруг не заметят, то и слава Богу.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Российские библиотеки становятся больше, чем просто книгохранилища

Но родители не хотят разбираться в тонкостях критической журналистики, они хотят получить список идеальных книг для своего ребенка или хотя бы понять, где их искать.

Поиски все-таки стоит начать с профильных СМИ и умных литературных блогеров, таких как Евгения Шафферт или Лиза Биргер. Удивительную по своему качеству и разнообразию подборку детских книг предлагают небольшие частные и специализированные книжные магазины - например, "Маршак", "Букашки" и "Я люблю читать" в Москве, "Чудетство" в Санкт-Петербурге, превратившиеся в сообщества неравнодушных единомышленников. Наконец, обратите внимание на короткие и длинные списки всевозможных литературных премий - прошедшие через сито экспертов книги можно смело давать в руки ребенку.

Что почитать детям? Советуют эксперты

- "Трилобиты не виноваты", Светлана Лаврова.

- "Дни на острове", Гидеон Самсон.

- "Транссиб. Поезд отправляется", Александра Литвинова и Анна Десницкая.

- "Дом за радугой", Екатерина Мурашова.

- "С Востока на Запад. Путешествие письма в бутылке", Марина Бабанская.

Кстати

Издатели, книжные магазины и известные авторы объявили о старте масштабного проекта - "Книжные сезоны". Первая акция в его рамках - "Сказка в книжном" - направлена на детскую аудиторию. В акции будет задействовано более 1000 книжных и 200 городов-участников. Цель проекта - поддержать читателей по всей России и сообщить, что книжные магазины готовы к возвращению после локдауна. Акция пройдет с 6 по 8 августа. В эти дни в книжных магазинах можно будет купить детские книги с большими скидками.

На площадке "Яндекс.эфир" Олег Рой, Анастасия Орлова, Эдуард Веркин, Андрей Усачев, Ирина Лукьянова, Нина Дашевская, Екатерина Матюшкина и другие детские писатели проведут лекции и мастер-классы для детей. Также в программе лекции для родителей и педагогов.

Культура Литература

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