Как TikTok стал главным экспертом по детской литературе

Так что же читают наши дети? Готовы ли издательства удовлетворить запросы юных читателей? Наконец, как выбрать идеальную детскую книгу? Ответы на эти вопросы знают специалисты по детской литературе, критики и филологи, ставшие участниками круглого стола "Чаепитие с литературными критиками", приуроченного к Всероссийской акции в поддержку книги и чтения "Книжные сезоны. #Сказка в книжном".
Книгоиздание попало в список отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Но читатели - не филантропы, чтобы просто так тратить деньги на книги, а значит детским издательствам нужно предложить то, что захочется купить. И они сделали ставку на образовательную и познавательную литературу для малышей и младших школьников.
Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского университета (МГПУ), скорее бы предложила сделать акцент на летнем чтении, хотя логика издательств ей тоже понятна.
- Это последствия карантинного дистанционного обучения на дому. Когда обучение свалилось на плечи родителей, очевидно, что они стали искать дополнительные материалы и скупать образовательную литературу, - объясняет она.
Коллегу поддержала старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина, напомнив, что у нас и до пандемии покупательская способность тех, кто покупает книги для детей, была невысока, а обучалки-разивалки для самых маленьких купят в любом случае. Если не мама, то уже заботливые бабушки и дедушки постараются.
И действительно, когда доходы родителей резко падают, выбирая между красочной, качественно изданной художественной книгой и той, что позиционирует себя как полезная, скорее всего, предпочтение отдадут именно последней.
Но это выбор взрослых. А что же дети? Они в силу возраста и способностей пытаются лавировать между тем, что надо и тем, что хочется. Список летнего чтения и настойчивые пожелания родителей постоянно соперничают с произведениями, которые в тренде у сверстников.
- Дети и так "объелись" учебой, они хотят снимать ролики для TikTok и читать то, что модно. А родители ничего не смыслят в TikTok и настаивают на книгах, которые читали сами, - вступилась за детей мама, а также кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, литературный обозреватель Наталья Ломыкина.
- Хочу вас предостеречь: соцсети, тот же Facebook и TikTok, - это коммерческие компании, которые в первую очередь обслуживают тех, кто имеет внушительные рекламные бюджеты. Поэтому меня не всегда радуют те коммерческие книжные продукты, которые отыскивает там моя дочь, - возразил шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель.
Примирила всех Екатерина Асонова, предложив вообще оставить детей в покое и не навязывать им свой читательский опыт.
- Мои дети выросли в избыточно читательской среде. С двух-трех лет они ходили со мной по библиотекам и книжным ярмаркам, и пока мама была занята - читали все, до чего могли дотянуться. Будут ли они читать и что именно - всецело зависит от взрослых. А потом они вырастают и наполняют свой мир тем, что им интересно. Повлиять на это вы уже не сможете, - подчеркнула она.
Главным навигатором по книжному миру уже давно стали соцсети. И если подростки погружаются в мир TikTok, то родители штудируют популярные блоги "мамочек", ставшие экспертами во всем, начиная от смеси для кормления и кончая детской литературой. А профессиональные библиографы вдруг оказались никому не нужны.
- Произошел откат к обезличенности: о книгах говорят все, а фактически никто. Мы не знаем, что это за человек, какие у него критерии, купил бы он сам эти книги своим детям, - описывает современную рекомендательную библиографию литературный критик и редактор издательства "Волчок" Алексей Копейкин.
Неудивительно, что место профессионалов заняли любители, которые не стесняются своей литературной невежественности и не боятся ругать и критиковать. По мнению Копейкина, современным профессиональным изданиям как раз очень не хватает качественных отрицательных рецензий.
За литературных обозревателей в один голос вступились Михаил Визель и Наталья Ломыкина, напомнив, что их задача рекомендовать и говорить о том, что достойно. Плохое и распиаренное и так все найдут и прочитают, а если вдруг не заметят, то и слава Богу.
Но родители не хотят разбираться в тонкостях критической журналистики, они хотят получить список идеальных книг для своего ребенка или хотя бы понять, где их искать.
Поиски все-таки стоит начать с профильных СМИ и умных литературных блогеров, таких как Евгения Шафферт или Лиза Биргер. Удивительную по своему качеству и разнообразию подборку детских книг предлагают небольшие частные и специализированные книжные магазины - например, "Маршак", "Букашки" и "Я люблю читать" в Москве, "Чудетство" в Санкт-Петербурге, превратившиеся в сообщества неравнодушных единомышленников. Наконец, обратите внимание на короткие и длинные списки всевозможных литературных премий - прошедшие через сито экспертов книги можно смело давать в руки ребенку.
- "Трилобиты не виноваты", Светлана Лаврова.
- "Дни на острове", Гидеон Самсон.
- "Транссиб. Поезд отправляется", Александра Литвинова и Анна Десницкая.
- "Дом за радугой", Екатерина Мурашова.
- "С Востока на Запад. Путешествие письма в бутылке", Марина Бабанская.
Кстати
Издатели, книжные магазины и известные авторы объявили о старте масштабного проекта - "Книжные сезоны". Первая акция в его рамках - "Сказка в книжном" - направлена на детскую аудиторию. В акции будет задействовано более 1000 книжных и 200 городов-участников. Цель проекта - поддержать читателей по всей России и сообщить, что книжные магазины готовы к возвращению после локдауна. Акция пройдет с 6 по 8 августа. В эти дни в книжных магазинах можно будет купить детские книги с большими скидками.
На площадке "Яндекс.эфир" Олег Рой, Анастасия Орлова, Эдуард Веркин, Андрей Усачев, Ирина Лукьянова, Нина Дашевская, Екатерина Матюшкина и другие детские писатели проведут лекции и мастер-классы для детей. Также в программе лекции для родителей и педагогов.