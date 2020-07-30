Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук. Ранее этот пост занимал другой бывший глава государства Леонид Кучма.

"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился",- сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, что Кучма покинул ТКГ 28 июля. Исполняющим обязанности представителя Украины в ТКГ был назначен вице-премьер-министр Алексей Резников.