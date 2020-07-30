Знаменитый оперный фестиваль под открытым небом в громадном античном амфитеатре "Арена ди Верона" в итальянской Вероне тоже пройдет в этом году в сокращенном формате, однако его программа поражает воображение насыщенностью сюжетов, среди которых не только ряд концертов, посвященных творчеству разных композиторов, Доминго-гала, но даже полноценная постановка оперы "Джанни Скикки" Пуччини. Меццо-сопрано Екатерина Губанова примет 1 августа участие в гала-концерте "Звезды оперы" вместе с Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым и Амброджио Маэстри под управлением маэстро Марко Армилиато. Она рассказала о том, как быстро в Италии взялись за восстановление оперы и легко ли петь, когда за окном больше тридцати.

Судя по вашим постам в Facebook, вы живете где-то в очень живописном местечке в Италии, соответственно, попали в Верону без препятствий по части разрешения на выезд?

Екатерина Губанова: Да, я здесь дома. В Италии все потихоньку начинает оживать. Предложения о концертах мне посыпались именно из Италии. На открытии фестиваля Maggio musicale Fiorentino я буду дебютировать в партии Принцессы Буйонской в "Адриане Лекуврер" Чилеа. Я приму участие и в нескольких благотворительных концертах в пользу медиков. Здесь все раньше началось и раньше заканчивается, я надеюсь, во всяком случае, хотя никаких далеко идущих прогнозов делать невозможно. Но люди настроены оптимистично, поэтому итальянские театры строят планы. Я поняла, как сильно соскучилась по работе, когда появился этот гала-концерт в Вероне.

Да, Италия, печальными новостями о распространении пандемии в которой были забиты все новостные ленты, сегодня так смело и массивно возвращает к жизни оперу.

Екатерина Губанова: И создается ощущение, что оперу здесь очень любят. Когда работаешь на своем уровне в Берлине и Париже, кажется, что все билеты на все спектакли продаются и везде так любят оперу. На самом деле это, к сожалению, не так. Но вот в Италии опера ближе к народу и ее хотят скорей перезапустить.

В Италии опера ближе к народу, и ее хотят скорее перезапустить

Опера в Италии входит в основной "пакет" и национальный, и туристический.

Екатерина Губанова: Да, несмотря на то, что когда пандемия тут бушевала, министр не сразу дошел в своих многочисленных речах до того, что упомянул, что сочувствует артистам, оставшимся без работы. Артисты долго по этому поводу возмущались. Зато здесь раз - и вернулось все. И фестиваль в Мачерате проведут, пусть и в концертных исполнениях. Я была изумлена, узнав от старшей дочери о том, что дети в школе здесь основательно изучают музыку Вагнера!

У вас есть дочь, и не одна?!

Екатерина Губанова: Это дети моего мужа, но мы все настолько в контакте, что я отношусь к ним как к своим. Я очень рада, что у меня большая семья, о которой не могла думать даже в мечтах. В Италии действительно хорошо, особенно в горах, где мы живем. Разницу в простых качественных продуктах замечаешь, когда возвращаешься сюда даже из самых цивилизованных мест. Плюс свежий воздух, тишина, птички поют. А как здесь спится! Лучшего места для карантина придумать было невозможно. И заниматься я могу спокойно, никакие соседи не дергают. Я могу открыть окно, пройти всю партию Эболи из "Дон Карлоса" Верди, и никто ничего не скажет.

Наверно, Италия так смело решила вернуть фестивальную жизнь, потому что многое видела на своем веку, в том числе и землетрясений, и извержений вулканов, да и чума когда-то свирепствовала, но жизнь для итальянцев - превыше всего. И фестиваль в Арена ди Верона можно воспринять как манифест жизни и оперы.

Екатерина Губанова: Это "итальянское сердце музыки" - так точно определена миссия Верону на сайте фестиваля. Опера в Италии родилась из самой жизни. И ценность "Арена ди Верона" в том, что там можно с настоящим размахом поставить такие оперы как "Аида" и "Турандот". Это уникальное пространство, атмосфера, ожидание погоды, когда собирается дождь - все это такое живое, при котором опера становится частью нашей жизни без театральной рамки, все становятся ее соучастниками. Открытый воздух и ветер, развевающий костюмы. А какая там луна! Когда Амнерис поет во втором акте Ah vieni и я смотрю в небо на настоящие звезды - все это очень красиво. Я столько "Аид" спела там в разные годы в разных постановках. Это захватывает.

А как поется на жаре?

Екатерина Губанова: Тяжело, особенно когда на тебе семь слоев костюма Амнерис, толстый слой грима и еще парик огромный, и сцена раскаляется. Даже когда вечером в воздухе всего 26, от сцены жарит как от печки, плюс еще свет. Сейчас я по крайней мере смогу выбрать себе платье, в котором более-менее не умру. Но от этого никто еще не умер. И певцы, и публика едут туда за особой атмосферой.

Насколько там натуральная акустика?

Екатерина Губанова: В основном натуральная, но есть несколько микрофонов у ног и мы все, конечно, знаем, где они расположены. Акустика на открытом воздухе - дело очень сложное. "Арена ди Верона" настолько огромная, что ветер легко может унести звук. Если он дует в одну сторону, то публика в том секторе будет слышать лучше. А так работаешь как обычно: главное - не надрываться, не кричать, потому что криком еще ни один зал не покрылся. Все брать резонансом и мастерством.

Что будете исполнять?

Екатерина Губанова: Я вскочила в этот концерт по замене. Даниэла Барчеллона по какой-то причине заблаговременно отменила свое участие. Надеюсь, что у нее все в порядке. Мне надо было уместиться в рамки регламента ее выступления. Она должна была исполнять песню Азучены Stride la vampa из "Трубадура" Верди, и я подумала, а почему бы и мне не исполнить это же? Вторым номером будет ария Эболи из "Дон Карлоса" O don fatalе - мой коронный номер. Плюс сюрприз на бис.

Что думаете о том, как восстанет после карантина оперный мир?

Екатерина Губанова: Мы предполагаем, а Господь располагает. Можно планировать, но не факт, что это случится. Я настроила себя спокойно относиться к отменам. Например, жду, что и "Русалка" в Метрополетен опера в апреле может слететь. Сейчас Вашингтонская Национальная опера уже официально объявила о том, что до мая не откроется. А Вашингтон в часе езды от Нью-Йорка. Слава Богу, что все в семье здоровы - мама, муж, дети. А об остальном будем думать по мере поступления. Конечно, мне повезло, что у меня нет долгов за ипотеки. Ведь даже у многих артистов моего положения, оказавшихся без постоянного дохода, возникли сложности, и это грустно. Мне жаловаться не на что. Поэтому сейчас несколько концертов появилось, и я встрепенулась. К этому времени успела выучить Ортруду в "Лоэнгрине", которую буду исполнять в следующем сезоне в Берлинской Штаатсопер. Надеюсь, что не отменится. А если и отменится, то на будущее у меня все равно уже есть хороший задел. Готовлюсь к дебюту в "Сельской чести" Масканьи и очень интересному дебюту в "Каприччио" Рихарда Штрауса, где буду петь Клерон. Такой легкий, кружевной стиль для меня станет открытием форточки в душной комнате.

В России что-то планируете?

Екатерина Губанова: Мне бы хотелось чаще выступать в России, но пока кроме единичных выступлений в Большом и Мариинском у меня здесь нет предложений. Да и с вирусом пока неизвестно когда и что может произойти. Если приедешь, то не уедешь, а если уедешь, то с карантином. Но 17 октября я приму участие в церемонии награждения премией Casta diva, где исполню Вагнера.