МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы

США должны отказаться от односторонних санкций, блокирующих внешнеэкономическую деятельность Венесуэлы. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

"Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал правительству Венесуэлы беспрепятственно приобретать медикаменты и товары первой необходимости. Только после этого венесуэльский народ сможет эффективно противостоять пандемии", - заявил Зайцев в ходе брифинга.

Напомним, что Вашингтон ввел против Венесуэлы целый пакет санкций, в числе которых - заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на семь миллиардов долларов.