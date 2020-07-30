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30.07.2020 16:25
Рубрика: Власть

МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы

Текст: Диана Ковалева

США должны отказаться от односторонних санкций, блокирующих внешнеэкономическую деятельность Венесуэлы. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

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"Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал правительству Венесуэлы беспрепятственно приобретать медикаменты и товары первой необходимости. Только после этого венесуэльский народ сможет эффективно противостоять пандемии", - заявил Зайцев в ходе брифинга.

Напомним, что Вашингтон ввел против Венесуэлы целый пакет санкций, в числе которых - заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на семь миллиардов долларов.

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