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30.07.2020 20:00
Рубрика: Власть

Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

Текст: Иван Петров
Российские военные в очередной раз обнаружили потенциальных нарушителей госграницы РФ.

"30 июля российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели, - сообщили в четверг в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России. - Для их перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа".

Фото: Richard Watt/MOD
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Отмечается, что экипаж российского истребителя "последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США".

После разворота американских самолетов-разведчиков российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. В НЦУО подчеркнули, что весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ американскими самолетами-разведчиками при этом допущено не было.

Стоит отметить, что в последнее время подобные инциденты над Черным морем происходят практически каждый день.

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