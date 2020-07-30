Физические лица, использующие грузовики массой более 12 тонн (категория N3) экологического класса 4 или выше, должны до 31 августа оснастить свой транспорт тахографами.

Эти приборы нужны для контроля безопасности движения. Приказ минтранса об оснащении грузовиков тахографами был принят еще в 2013 году. Сначала оснастить тахографами грузовые автомобили должны были индивидуальные предприниматели и юрлица. Физических лиц, то есть тех, кто работает "частным образом", не оформляя себя как индивидуальный предприниматель, первоначально обязали установить тахографы на любые грузовики массой более 3,5 тонны к 1 ноября 2019 года. Затем этот срок перенесли.

Как пояснили в минтрансе, процесс разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и в мастерских не было очередей. До 1 марта этого года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен, до 1 июня - на такие же грузовики экокласса 3 или ниже. Теперь очередь дошла до грузовиков 4 экокласса и выше.