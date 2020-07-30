Обзор Mi Robot Vacuum Mop - лучшего робота-пылесоса за свою цену

Сквозь наши руки прошло такое количество роботов-пылесосов, что в определённый момент все они начали казаться одинаковыми. Те же функции, схожие дизайн, возможности, цена. Да и качество уборки у всех примерно одинаковое, за исключением разве что премиум-сегмента (да, и такой ещё остался, обзор премиального робота-пылесоса можно прочитать здесь).

И тут самая народная компания в мире решила вмешаться в игру и показать, кто тут настоящий топ за свои деньги. И представила Mi Robot Vacuum Mop, который быстро снискал популярность. А мы решили проверить, действительно ли такие громкие слова соответствуют действительности. Если коротко - да. Ну а теперь поподробнее.

Красивый дизайн и хорошая комплектация

Откровенно говоря, упаковка пылесоса напоминает о тех временах, когда Xiaomi поставляла свои устройства в коробке из прессованного картона: бесцветного и незапоминающегося. Но если раньше это было красиво, то вот упаковка пылесоса выглядит максимально непритягательно. Экономия, всё понятно. Да и не коробка же будет использоваться, а сам пылесос.

Внешний вид Mi Robot Vacuum Mop действительно вызывает чувство эстетического удовольствия. Да, это глянцевый пластик, но чёрт возьми, глянцевые поверхности всегда выглядят очень красиво и стильно, даже если постоянно собирают пыль и отпечатки пальцев. Mi Robot Vacuum Mop в этом плане исключением.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Дизайн пылесоса максимально строг и минималистичен: на верхнем торце можно найти только аккуратный глазок камеры, две кнопки управления и крышку отсека с пылесборником. Всё! Никаких рельефных узоров, никаких дополнительных кнопок, боковых модулей. И на самом деле, это выглядит и ощущается очень хорошо. Приятно, когда по дому передвигается такая красивая вещь. Ту же технику Apple многие потому и любят, что она выглядит очень благородно и стильно.

К качеству сборки к Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop также нет претензий: никаких лишних щелей, не слышно скрипов и люфтов, есть только ровные стыки и крепко затянутые болты.

На задней части пылесоса расположился отсек для крепления моющего элемента (и это за такие-то деньги!), крепления для турбощёток, колёса с возможностью быстрой замены и... и всё! Ну а чего ещё ожидать от пылесоса за 12 тысяч рублей? Это отличный набор модулей даже для дорогих пылесосов. Тем более что всё это есть прямо в комплекте с пылесосом, а не продается отдельно. Красота!

Кстати, помимо уже упомянутых турбощёток и моющего элемента, в комплекте находятся док-станция, огромное количество всевозможной макулатуры и небольшая щёточка для чистки пылесборника. Мелочь, а приятно!

Окей, но красота требует функциональных жертв. Или нет?

Теперь о насущном: о качестве уборки и возможностях пылесоса. Пылесос "привязывается" к голосовому помощнику Алиса (и с Google Assistant тоже прекрасно работает), а это значит, что пылесос поддерживает возможность управления при помощи голоса. Что приятно, поддерживаются не только стандартные, но и расширенные голосовые команды. Ну а если и их не хватает, то приложение Mi Home придёт на помощь и откроет доступ к абсолютно всем возможностям Mi Robot Vacuum Mop. Это и видеонаблюдение (камера может и такое), и управление пылесосом в ручном режиме, и настройка границ уборки, и настройка ежедневной/еженедельной автоуборки. В общем, полный спектр возможностей. Стоит сказать, что приложение совершенно неинтуитивное и слегка перегруженное, так что придётся посидеть и поучиться им пользоваться. Зато потом всё будет довольно легко, особенно при регулярном обновлении прошивки.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Но все огрехи приложения и некоторые нестабильности с подключением можно простить, глядя на качество уборки. Оно находится на высоком уровне, Mi Robot Vacuum Mop даёт фору многим флагманским моделям за куда более высокую цену. Благодаря тонкому корпусу и общей компактности пылесос может спокойно пылесосить под столом, а удачная конструкция нижних щёток позволяет ему с лёгкостью справиться с ковром из "Икеи", не повредив при этом щёточки. На нашей памяти единственным пылесосом, который справился с такой задачей, стал флагманский Ecovacs, который несравнимо дороже.

Но, к сожалению, эта компактность имеет и обратную сторону. Размер пылесборника не такой большой, как у конкурентов, и чистить его приходится практически после каждой уборки квартиры. Да, это не так существенно, но всё-таки не очень приятно. Тут минус.

Из плюсов можно выделить ещё и систему инфракрасных камер, которая очень неплохо справляется с тем, чтобы пылесос постоянно не врезался в стены, не застревал между зазорами паркета и не жевал провода. Да, она работает не на высшем уровне, но всё же очень и очень неплохо.

Моющий элемент у пылесоса хорош, он очень качественно отмывает лёгкую грязь на полу, но вот для пятен и липких поверхностей он не подойдёт. Ну и, конечно же, как и в случае с Elari SmartBot, пылесос с моющим модулем не очень хорошо передвигается по паркету, где есть зазоры. Зато моет он гораздо лучше того же SmartBot да и лучше всех своих конкурентов в принципе.

А на двушку в хрущёвке его хватит?

Хватит! У пылесоса всё очень неплохо с автономностью, хотя и результаты не самые лучшие. Mi Robot Vacuum Mop способен проработать около 49-55 минут, чего вполне хватит для неплохой уборки двушки или качественной уборки однушки. Заряжается пылесос около двух часов и обладает возможностью продолжить уборку с того места, на котором он закончил.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Фото: Фёдор Казаков/РГ

А вот и логичный итог нашего обзора. Лучший ли Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop в своём сегменте? Однозначно да! Несмотря на глянцевую крышку, мобильное приложение и другие мелкие огрехи, пылесос отлично справляется со своей главной задачей - пылесосить. Он очень компактный и обладает отличным для своего сегмента комплектом возможностей и дополнительных модулей. Кроме того, он станет отличной покупкой для тех, кто собирает свой умный дом вокруг Алисы, а за 12500 рублей у него просто нет конкурентов. Xaiomi - топ за свои деньги. Если уже не в смартфонах, то в бытовой технике однозначно.