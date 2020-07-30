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30.07.2020 05:28
Рубрика: Спорт

Появились фотографии новой формы "Спартака" и "Зенита"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Футбольные болельщики могут оценить новую форму для игроков столичного "Спартака" и питерского "Зенита" сезона-2020/21. Фотографии опубликованы на портале Footy Headlines.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
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В составе основного комплекта экипировки московской команды - красная футболка с белой полосой посередине, на которой разместится логотип "Спартака". Футболка гостевой формы выполнена в цветах, обратных основной: посреди белого фона проходит красная полоса с логотипом клуба. Также по бокам нарисованы зигзагообразные черные полосы, воротник в стиле поло.

Основная форма "Зенита" для домашних матчей выполнена в сине-голубых цветах, с диагональным рисунком в сочетании с традиционным воротником. Футболки, в которых клуб будет играть на выезде, будут белого цвета, с голубыми пуговицами и логотипами.

По результатам минувшего сезона в активе "Спартака" 39 очков и седьмое место в РПЛ. "Зениту" удалось защитить звание чемпиона страны и выиграть Кубок России. Накануне консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира 2020 года. Единственным представителем России в данном рейтинге стал "Зенит".

Российская премьер-лига начнет новый отсчет с 8 августа. Завершится сезон 16 мая 2021 года. В 2020 году проведут 19 туров, еще 11 - в 2021 году.

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